UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao galibiyeti, Galatasaray'ın Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin de Lyon beraberlikleriyle Türkiye, hanesine 800 puan yazdırdı. Puanını 40.900'den 41.700'e çıkaran 10. basamaktaki ülkemiz, 9'uncu sıradaki 42,250 puanlı Çekya (42.650) ile farkı da 950'ye düşürdü
- 1
Ülke puanı sıralamasında gaza bastık, haftayı kârlı bitirdik. Yenilgisiz kapattığımız Avrupa'da Beşiktaş'ın Athletic Bilbao galibiyeti, Galatasaray'ın Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin de Lyon beraberlikleriyle Türkiye, hanesine 800 puan yazdırdı.
- 2
Puanını 40.900'den 41.700'e çıkaran 10. basamaktaki ülkemiz, 9'uncu sıradaki 42,250 puanlı Çekya (42.650) ile farkı da 950'ye düşürdü. Ayrıca 3 takımla mücadele eden Çekya'da Sparta Prag'ın ardından Slavia Prag da havlu attı. Böylelikle Çekya, şubat sonrasına sadece Viktoria Plzen ile devam edecek. Temsilcilerimizden Galatasaray play-off'u garantilerken Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilk 24 şansını sürdürüyor.
- 3
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
-
- 4
İşte UEFA ülke puanı sıralaması
1- İngiltere - 100.088
- 5
2- İtalya - 88.168
- 6
3- İspanya - 82.418
-
- 7
4- Almanya - 78.785
- 8
5- Fransa - 65.664
- 9
6- Hollanda - 61.232
-
- 10
7- Portekiz - 58.466
- 11
8 - Belçika - 52.300
- 12
9- Çekya - 42.650
-
- 13
10- TÜRKİYE - 41.700