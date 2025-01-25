UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Puanını 40.900'den 41.700'e çıkaran 10. basamaktaki ülkemiz, 9'uncu sıradaki 42,250 puanlı Çekya (42.650) ile farkı da 950'ye düşürdü. Ayrıca 3 takımla mücadele eden Çekya'da Sparta Prag'ın ardından Slavia Prag da havlu attı. Böylelikle Çekya, şubat sonrasına sadece Viktoria Plzen ile devam edecek. Temsilcilerimizden Galatasaray play-off'u garantilerken Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilk 24 şansını sürdürüyor.