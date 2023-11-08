UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 8 Kasım 2023 Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?
UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa'da takımların UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi prestijli turnuvalara katılım haklarını belirliyor. Bu sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe ve Beşiktaş ise Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor. Bugün oynanacak Bayern Münih-Galatasaray karşılaşması ile UEFA ülke puanı güncel sıralaması bir kez daha gündeme geldi. İşte, 8 Kasım 2023 güncel UEFA ülke puanı sıralaması son durum...
- 1
UEFA ülke puanı sıralaması, takımların Avrupa kupalarına katılım şanslarını doğrudan etkiliyor. Temsilcilerimizin bu haftaki maç sonuçlarına göre UEFA ülke puanında değişiklik yaşanacak. Peki, Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, 8 Kasım 2023 güncel UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
- 2
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (8 KASIM 2023)
1- İngiltere: 93 bin 178
2- İspanya: 79 bin 614
3- İtalya: 75 bin 855
4- Almanya: 73 bin 624
5- Hollanda: 57 bin 100
- 3
6- Fransa: 56 bin 331
7- Portekiz: 49 bin 816
8- Belçika: 41 bin 800
9- TÜRKİYE: 35 bin 350
10- İskoçya: 32 bin 650
- 4
11- Avusturya: 30 bin 800
12- İsviçre: 30 bin 775
13- Çekya: 28 bin 300
14- Danimarka: 28 bin 200
15 - Norveç: 27 bin 775
- 5
TEMSİLCİLERİMİZİN SON MAÇLARININ SONUÇLARI
Şampiyonlar Ligi
24 Ekim Salı: Galatasaray 1-3 Bayern Münih
Konferans Ligi
26 Ekim Perşembe: Fenerbahçe 3 - 1 Ludogorets
26 Ekim Perşembe: Bodo/Glimt 3 - 1 Beşiktaş