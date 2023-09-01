UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada, yükseldi mi? 2023 UEFA ülke puanı son durum!
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, yükselmeye devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un şimdiye dek oldukça iyi bir performans göstermesiyle 4 sıra birden atlayan Türkiye'nin son durumu ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
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UEFA ülke puanı sıralamasında heyecan bugün devam etti. Şampiyonlar Ligi play-off turundaki temsilcimiz Galatasaray'ın haftayı galibiyet ve turla kapatmasının ardından gözler Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off rövanş maçlarına çevrildi. İşte, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle son durum...
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (31 AĞUSTOS 2023)
1- İngiltere - 89.053
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.624
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5- Hollanda - 54.000
6- Fransa - 52.247
7- Portekiz - 47.482
8- Belçika - 36.900
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9- İskoçya - 31.650
10- TÜRKİYE - 30.850
11- Avusturya - 29.900
12- İsviçre - 28.775
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TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF MAÇLARI PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu
Molde 2-3 Galatasaray - 23 Ağustos Çarşamba, saat 22:00
Galatasaray 2-1 Molde - 29 Ağustos Salı günü saat 22:00.
Sarı kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı.
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Konferans Ligi play-off eleme turu
Fenerbahçe 5-1 Twente - 24 Ağustos Perşembe saat 20:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynandı.
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Konferans Ligi play-off eleme turu
Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş - 24 Ağustos Perşembe, saat 20:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynandı.
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Konferans Ligi play-off eleme turu
Genk 2-1 Adana Demirspor - 24 Ağustos Perşembe, saat 21:00
Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynandı.