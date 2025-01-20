UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, 21 Ocak Salı ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi 9 maçla açılacak.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
"Devler Ligi"nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
21 OCAK SALI
20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)
23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)
23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)
22 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)