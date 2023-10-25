Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Galatasaray
        GS
        25
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Celtic taraftarı Filistin bayrakları açtı - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Celtic taraftarı Filistin bayrakları açtı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki oynanan maçta İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 22:48 Güncelleme: 25.10.2023 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Celtic ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Celtic'in, Atletico Madrid takımını konuk ettiği maçta Celtic taraftarı, bayrak açarak Filistin'e destek verdi.

        • 3

          Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

        • 4

          Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti.

        • 5

          Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

        • 6
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Kentsel dönüşüm için güç birliği kararı
        Kentsel dönüşüm için güç birliği kararı
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        Habertürk Anasayfa