UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu, maç sonuçları ve fikstürü! Beşiktaş kaçıncı sırada?
UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı gün itibariyle başladı. Ülkemizi bu yıl Fenerbahçe ile birlikte söz konusu turnuvada temsil eden Beşiktaş, ilk maçında köklü Belçika ekibi Club Brugge ile kozlarını paylaştı. İşte, söz konusu mücadele sonrası UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu, maç sonuçları ve siyah beyazlı temsilcimizin fikstürü hakkında detaylar...
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçına bu akşam Belçika deplasmanında çıktı. Söz konusu karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların grubundaki puan durumu gündem oldu. İşte, ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu, maç sonuçları ve Beşiktaş'ın fikstürü...
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UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU İLK HAFTA SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
Club Brugge 1-1 Beşiktaş
Lugano 0-0 Bodo/Glimt
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UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Beşiktaş / 1 Puan
2- Bodo/Glimt / 1 Puan
3- Club Brugge / 1 Puan
4- Lugano / 1 Puan
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BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
5 EKİM PERŞEMBE
19:45 Beşiktaş – FC Lugano
26 EKİM PERŞEMBE
FK Bodø/Glimt – Beşiktaş
9 KASIM PERŞEMBE
Beşiktaş – FK Bodø/Glimt
30 KASIM PERNŞEMBE
Beşiktaş – Club Brugge
14 ARALIK PERŞEMBE
FC Lugano – Beşiktaş