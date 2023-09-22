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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu, maç sonuçları ve fikstürü! Beşiktaş kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Beşiktaş Haberleri

        UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu, maç sonuçları ve fikstürü! Beşiktaş kaçıncı sırada?

        UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı gün itibariyle başladı. Ülkemizi bu yıl Fenerbahçe ile birlikte söz konusu turnuvada temsil eden Beşiktaş, ilk maçında köklü Belçika ekibi Club Brugge ile kozlarını paylaştı. İşte, söz konusu mücadele sonrası UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu, maç sonuçları ve siyah beyazlı temsilcimizin fikstürü hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 00:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 00:17
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçına bu akşam Belçika deplasmanında çıktı. Söz konusu karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların grubundaki puan durumu gündem oldu. İşte, ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu, maç sonuçları ve Beşiktaş'ın fikstürü...

        • 2

          UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU İLK HAFTA SONUÇLARI VE PUAN DURUMU

          Club Brugge 1-1 Beşiktaş

          Lugano 0-0 Bodo/Glimt

        • 3

          UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1- Beşiktaş / 1 Puan

          2- Bodo/Glimt / 1 Puan

          3- Club Brugge / 1 Puan

          4- Lugano / 1 Puan

        • 4

          BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

          5 EKİM PERŞEMBE

          19:45 Beşiktaş – FC Lugano

          26 EKİM PERŞEMBE

          FK Bodø/Glimt – Beşiktaş

          9 KASIM PERŞEMBE

          Beşiktaş – FK Bodø/Glimt

          30 KASIM PERNŞEMBE

          Beşiktaş – Club Brugge

          14 ARALIK PERŞEMBE

          FC Lugano – Beşiktaş

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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