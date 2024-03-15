UEFA Konferans Ligi çeyrek finali Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman?
UEFA Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final müsabakasında Olympiakos ile eşleşti. Eşleşmelerinin belli olmasının ardından, "UEFA Konferans Ligi çeyrek finali Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" Soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Olympiakos - Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final kuraları çekildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika ekibi Saint Gilloise'a 1-0 yenilen temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta ki skor avatanjıyla çeyrek finale yükseldi. Sarı lacivertliler, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti. Peki, "UEFA Konferans Ligi çeyrek finali Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Olympiakos -Fenerbahçe maçı tarihi...
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KONFERANS LİGİ EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!
Club Brugge - PAOK
Olympiakos - FENERBAHÇE
Aston Villa - Lille
Viktoria Plzen - Fiorentina
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OLYMPİAKOS FENERBAHÇE - MAÇI NE ZAMAN?
Olympiakos Fenerbahçe eşleşmesinde ilk mücadele 11 Nisan Perşembe günü rövanş maçı ise 18 Nisan’da oynanacak.
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OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Olympiakos - Fenerbahçe maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.
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KONFERANS LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ!
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK
Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe
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KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Konferans Ligi çeyrek final maçları 11 Nisan ve 18 Nisan'da oynanacak.
Temsilcimiz bu turu da geçmesi halinde 2 Mayıs ve 9 Mayıs'taki yarı final müsabakalarında final mücadelesi verecek.
Final ise 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadı'nda (AEK Arena) oynanacak.
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