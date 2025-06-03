Yunanistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Milli Kadın Futbol Takımımız, grup aşamasındaki kritik karşılaşmada Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise bu önemli maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Yunanistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
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UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde sahne bu kez Yunanistan ve Türkiye arasında! A Milli Kadın Futbol Takımımız, gruptaki zorlu rakiplerinden biri olan Yunanistan’a konuk oluyor. Taraftarlar ise bu kritik mücadeleyi ekran başında takip etmek için maçın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Yunanistan - Türkiye kadınlar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...
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YUNANİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Yunanistan - Türkiye maçı 3 Haziran Salı günü saat 20:00'de oynanacak.
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YUNANİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.
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MİLLİ TAKIM KADROSU
Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Selda Akgöz (ABB FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Defne Sarıoğlu (Union Berlin)
Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek (Beşiktaş United Payment), Gülbin Hız (ABB FOMGET), Eda Karataş (Galatasaray), Dilan Bora (Trabzonspor), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Fatma Şakar (Union Berlin)
Orta saha: Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (Beylerbeyi), Başak İçinözbebek (ABB FOMGET), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi)
Forvet: Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi), Melike Pekel (St. Pölten), Neslihan Demirdögen (ALG Spor)