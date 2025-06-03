UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde sahne bu kez Yunanistan ve Türkiye arasında! A Milli Kadın Futbol Takımımız, gruptaki zorlu rakiplerinden biri olan Yunanistan’a konuk oluyor. Taraftarlar ise bu kritik mücadeleyi ekran başında takip etmek için maçın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Yunanistan - Türkiye kadınlar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...