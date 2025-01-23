UEFA Avrupa Ligi puan durumu 23 Ocak: Avrupa Ligi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 7. hafta maçları ile devam etti. Bu kapsamda ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ülke puanı adına kritik maçlara çıktı. Avrupa Ligi'nin 7'nci hafta maçı kapsamında Galatasaray Dinamo Kiev ile, Fenerbahçe Lyon, Beşiktaş ise Athletic Bilbao ile karşılaştı. Zorlu mücadeleler sonrasında, UEFA Avrupa Ligi puan durumu ve temsilcilerimizin aldıkları puanlar futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Avrupa Ligi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte 23 Ocak Avrupa Ligi puan durumu...
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UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele veriyor. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları sebebiyle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, "Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, FB, GS, BJK kaç puanı var?" İşte detaylar...
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GALATASARAY PUAN KAYBETTİ
Galatasaray Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray 13 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde 5. sırada yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray son hafta maçında Ajax ile karşılaşacak.
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BEŞİKTAŞ, ATHLETİC BİLBAO'YU MAĞLUP ETTİ
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Beşiktaş aldığı galibiyet ile Avrupa Ligi'nde 18. basamağa yükseldi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçında Twente ile karşı karşıya gelecek
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FENERBAHÇE LYON
Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise kendi sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında 30 Ocak tarihinde Midtjylland ile karşılaşacak.
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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
1-Lazio 16
2- Athletic Bilbao 16
3- Lyon 14
4- Tottenham 14
5- Anderlecht 14
6- FCSB 14
7- Galatasaray 13
8- Eintracht Frankfurt 13
9- Bodo Glimt 13
10- Manchester United 12
11- Viktoria Plzen 12
12- Olympiakos 12
13- Rangers 11
14- Alkmaar 11
15- Ajax 10
16- Real Sociedad 10
17- Roma 9
18- Ferencvaros 9
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19- Fenerbahçe 9
20- Beşiktaş 9
21- Porto 8
22- Royale Union SG 8
23- PAOK 7
24- Twente 7
25- Midtjyalland 7
26- Elfsborg 7
27- Braga 7
28- Hoffenheim 6
29- M.Tel Aviv 6
30- Slavia Prag 4
31- Malmö 4
32- Ludogorets 3
33- Karabağ 3
34- Rigas FS 2
35- Nice 2
36- Dinamo Kiev 1
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