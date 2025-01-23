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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi puan durumu 23 Ocak 2025: Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, FB, GS, BJK kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi puan durumu 23 Ocak: Avrupa Ligi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 7. hafta maçları ile devam etti. Bu kapsamda ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ülke puanı adına kritik maçlara çıktı. Avrupa Ligi'nin 7'nci hafta maçı kapsamında Galatasaray Dinamo Kiev ile, Fenerbahçe Lyon, Beşiktaş ise Athletic Bilbao ile karşılaştı. Zorlu mücadeleler sonrasında, UEFA Avrupa Ligi puan durumu ve temsilcilerimizin aldıkları puanlar futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Avrupa Ligi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte 23 Ocak Avrupa Ligi puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 23:04 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:21
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele veriyor. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları sebebiyle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, "Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, FB, GS, BJK kaç puanı var?" İşte detaylar...

        • 2

          GALATASARAY PUAN KAYBETTİ

          Galatasaray Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

          Galatasaray 13 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde 5. sırada yer alıyor.

          UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray son hafta maçında Ajax ile karşılaşacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ, ATHLETİC BİLBAO'YU MAĞLUP ETTİ

          Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Beşiktaş aldığı galibiyet ile Avrupa Ligi'nde 18. basamağa yükseldi.

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçında Twente ile karşı karşıya gelecek

        • 4

          FENERBAHÇE LYON

          Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise kendi sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı.

          Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında 30 Ocak tarihinde Midtjylland ile karşılaşacak.

        • 5

          UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

          1-Lazio 16

          2- Athletic Bilbao 16

          3- Lyon 14

          4- Tottenham 14

          5- Anderlecht 14

          6- FCSB 14

          7- Galatasaray 13

          8- Eintracht Frankfurt 13

          9- Bodo Glimt 13

          10- Manchester United 12

          11- Viktoria Plzen 12

          12- Olympiakos 12

          13- Rangers 11

          14- Alkmaar 11

          15- Ajax 10

          16- Real Sociedad 10

          17- Roma 9

          18- Ferencvaros 9

        • 6

          19- Fenerbahçe 9

          20- Beşiktaş 9

          21- Porto 8

          22- Royale Union SG 8

          23- PAOK 7

          24- Twente 7

          25- Midtjyalland 7

          26- Elfsborg 7

          27- Braga 7

          28- Hoffenheim 6

          29- M.Tel Aviv 6

          30- Slavia Prag 4

          31- Malmö 4

          32- Ludogorets 3

          33- Karabağ 3

          34- Rigas FS 2

          35- Nice 2

          36- Dinamo Kiev 1

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