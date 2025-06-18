UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi serüvenine 2. ön eleme turundan başlayacak. Grup aşamasına kalabilmek için üç tur geçmesi gereken siyah-beyazlıların bu yoldaki ilk sınavındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Hem 1. ön eleme turu eşleşmelerinden çıkacak ekipler hem de doğrudan 2. tura katılacak takımları yazımızda derledik. Peki Beşiktaş’ı bu turda kimler bekliyor? İşte 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipler ve kura çekimiyle ilgili tüm ayrıntılar...