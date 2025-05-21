UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibini buluyor! Zorlu mücadelelerin ardından adını finale yazdıran Manchester United ile Tottenham, Avrupa’nın en önemli kupalarından biri için sahaya çıkacak. Turnuvada daha önce iki kez final oynayan Manchester United, bu maçlardan birini kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı. Tottenham ise Avrupa Ligi'nde daha önce iki kez mutlu sona ulaşma fırsatı yakaladı. Milyonların sabırsızlıkla beklediği bu dev karşılaşmayla ilgili en çok merak edilen konuların başında maçın yayın saati ve kanalı geliyor. Peki, Tottenham - Manchester United finali ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi izlenecek? İşte merak edilen tüm detaylar…