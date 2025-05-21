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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi finali: Tothenham- Manchester United (UEFA KUPASI) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Tothenham- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde final coşkusu dorukta! İki İngiliz devi, Tottenham ve Manchester United, Avrupa'nın en prestijli ikinci kupası için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Büyük finalin adresi ise İspanya'nın futbol mabedi sayılan Bilbao kenti olacak. San Mames Stadı'nda oynanacak bu dev karşılaşmada, Tottenham tarihindeki üçüncü, Manchester United ise ikinci Avrupa Ligi zaferine ulaşmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmanın tarihi ve saati ise gündemin en sıcak başlıklarından biri. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:16
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibini buluyor! Zorlu mücadelelerin ardından adını finale yazdıran Manchester United ile Tottenham, Avrupa’nın en önemli kupalarından biri için sahaya çıkacak. Turnuvada daha önce iki kez final oynayan Manchester United, bu maçlardan birini kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı. Tottenham ise Avrupa Ligi'nde daha önce iki kez mutlu sona ulaşma fırsatı yakaladı. Milyonların sabırsızlıkla beklediği bu dev karşılaşmayla ilgili en çok merak edilen konuların başında maçın yayın saati ve kanalı geliyor. Peki, Tottenham - Manchester United finali ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi izlenecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

        • 2

          TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Avrupa Ligi finali Tottenham-Manchester United maçı, 21 Mayıs Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          AVRUPA LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

          San Mames Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          AVRUPA'DA 1 KEZ RAKİP OLDULAR

          İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu.

          1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti.

        • 5

          MANCHESTER UNITED 1'ER KEZ KAZANIP KAYBETTİ

          2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

          2016-2017 sezonunda oynanan finalde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0'la geçen Manchester United, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

          Son yıllarda eski parlak günlerinin gerisinde kalan Manchester United, 2021 sezonunda oynanan finalde ise podyuma ikinci olarak çıktı.

          İspanyol ekibi Villarreal'le Polonya'da oynanan finalde karşılaşan İngiliz temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta kupayı kaybetti.

          Tarihi anların yaşandığı finali Villarreal, penaltılar sonucunda 11-10 kazanarak kupanın sahibi oldu.

        • 6

          Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

          7 kez: Sevilla (İspanya)

          3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

          2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

          1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli, Atalanta (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

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