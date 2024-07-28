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        UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı İspanya kazandı

        UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Fransa'yı 2-0 yenen İspanya, şampiyon oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 23:51 Güncelleme: 28.07.2024 - 23:51
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        İspanya, U19'da da Avrupa şampiyonu
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        Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrindeki Windsor Park'ta oynanan final maçının ilk yarısını İspanya, 38. dakikada Iker Bravo'nun golüyle 1-0 önde tamamladı.

        Maçın 69. dakikasında Assane Diao'nun golüyle farkı 2'ye çıkaran İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

        İspanya, 1952, 1954, 1995, 2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015 ve 2019'dan sonra 12. defa kupayı bu yaş kategorisinde müzesine götürdü ve kupayı en fazla kazanan ülke unvanının tek başına sahibi oldu. Kupayı daha önce 8 kez kazanan Fransa ise 4. kez finalde yenildi.

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