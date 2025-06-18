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        Haberler Dünya Ortadoğu Uçuşlar durdu, karayoluyla dönebilecekler | Dış Haberler

        Uçuşlar durdu, karayoluyla dönebilecekler

        Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, bölgede yaşanan askeri gerginlikler nedeniyle uçuşların kesintiye uğraması neticesinde, Türkiye'den Suriye'ye hava yoluyla seyahat etmiş Türk, Suriye veya üçüncü ülke vatandaşı kişilerin uçak biletlerini ve Türkiye'deki statülerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde kara sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapabileceklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 19:33 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:33
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        Uçuşlar durdu, karayoluyla dönebilecekler
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        Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Bölgede yaşanan askeri gerginlikler nedeniyle uçuşların kesintiye uğraması neticesinde, Türkiye'den Suriye'ye hava yoluyla seyahat etmiş Türk, Suriye veya üçüncü ülke vatandaşı şahısların, uçak biletlerini ve Türkiye'deki statülerini gösteren bir belge ibraz etmek suretiyle kara hudut kapılarından Türkiye'ye dönüşleri için gerekli düzenleme Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, belirtilen şartları taşıyan kişilerin ilave izne ihtiyaç duymadan Türkiye'ye kara yoluyla seyahat etmelerinin mümkün olduğu belirtildi.

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        ⁠İsrail'in 13 Haziran'da İran'a şiddetli saldırılar başlatmasının ardından Suriye'deki uçuşlar iptal edilmiş veya ertelenmişti.

        İSRAİL - İRAN ÇATIŞMASI

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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