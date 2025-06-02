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        Haberler Gündem Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

        Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiyenin çalışmaları ile bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 05:07 Güncelleme: 02.06.2025 - 05:07
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        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
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        Kaza, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi.

        Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 7 kişiden 4'ü kendi imkanları ile kurtulmayı başarırken, yaralanan 3 kişi ise itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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