Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenler için 2025 yılı başvuru süreci yaklaşıyor. Temmuz ayı itibarıyla gözler, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden yapılacak başvurulara çevrildi. Öğretmen adayları, yeni eğitim yılında sınıflarda yerini alabilmek için başvuru tarihlerini ve şartlarını merakla araştırıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak ve süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilenler...