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        Haberler Dünyadan Uçakta sigara içerken yakalanan Britney Spears özür diledi - magazin haberleri

        Uçakta sigara içerken yakalanan Britney Spears özür diledi

        Britney Spears, Meksika'dan ABD'ye giderken, uçakta sigara içtiği için uyarıldı. Sigara içilen uçak olduğunu düşündüğü için bu hareketi yaptığını söyleyen Spears, sosyal medyadan özür açıklaması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 10:08 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:17
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        Uçakta sigara içerken yakalandı
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        Şöhret hikâyesi, skandallarla iç içe olan Britney Spears, yeni bir olayla daha gündemde. Pop yıldızı, Meksika şehri Cabo San Lucas'tan ABD şehri Los Angeles'a giden özel bir uçak şirketine ait yolculuk esnasında sigara içerken yakalandı. Spears, uçuş görevlilerinin isteği üzerine sigarayı söndürdü ve yetkililer, uçak indiğinde havaalanında pop yıldızına bir uyarıda bulundu.

        Uçakta sigara olayına dair sosyal medyadan açıklama yapan ünlü şarkıcı, özür diledi. Olayı tarif ederken, "İnanılmaz derecede komik" diyen şarkıcı; "Bindiğim bazı uçaklarda çoğunlukla sigara içilmiyor ama bu farklıydı. Çünkü içecek tutucular koltuğun dışındaydı" diye yazdı.

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        Ticari uçuşlarda sigara içmek havacılık kurallarına göre yasak. Ancak özel charter uçaklarında, sahibi veya operatörü izin veriyorsa sigara içilebiliyor.

        Uçak Meksika'dan havalanmadan önce çekilen bu fotoğrafta Britney Spears, uçakta bir görevliyle tartışırken görülüyor

        Instagram paylaşımında; "Çok fena şekilde bir sigara istediğimi söyledim! Arkadaşım ağzıma koydu ve benim için yaktı. Ben de 'Bu sigara içilebilecek bir uçak mı' dedim" ifadesini kullanan Britney Spears; "Kırdığım herkesten özür dilerim. Uçuş görevlileri her zaman uçağın en arkasında olduğumdan emin oluyorlar. Görevlilerin beni destek olmak için karşıladığını düşündüm ve 'Vay canına, kendimi özel hissediyorum' dedim. Hiç uluslararası bir havalimanına gitmemiştim. Ünlü müyüm yoksa?" diye yazdı.

        "Uçuş görevlisi, sigara içtiğim için yetkilileri aradı. Ve beni utandırdı. Bu biraz fazlaydı ama uçağa bindiğim andan itibaren benden hoşlanmadı" diyen şarkıcı; "İlk 20 dakika boyunca uçakta kimse yoktu ve koltuğumdan kalkmama izin vermedi, ayağa kalkmak istedim. Oturmamı sağlamak konusunda çok garip davrandı ve bu çok tuhaftı. Emniyet kemerini takma şeklini ve alanımı işgal etmesini beğenmedim" ifadesini kullandı.

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        #Britney Spears
        #UÇAK
        #sigara

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