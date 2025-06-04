Uçakların güvenli ve sorunsuz şekilde havalanmasını sağlayan en kritik unsurlardan biri bakım süreçleridir. Bu alanda görev alacak uzmanları yetiştiren Uçak Gövde ve Motor Bakımı bölümü, son yıllarda daha fazla ilgi görmeye başladı. Bölümde verilen eğitimler; uçak motorlarının yapısından gövde onarımlarına, sistem analizlerinden arıza tespitine kadar geniş bir teknik yelpazeyi kapsıyor. Mezunlar, özellikle teknik yeterlilik ve uygulama becerileriyle ön plana çıkıyor. Eğitim süresinin sonunda elde edilen bilgi ve tecrübeler, mezunlara hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı iş fırsatları sunuyor. Peki, Uçak Gövde ve Motor Bakımı mezunları ne iş yapar? İşte, Uçak Gövde ve Motor Bakımı mezunları iş olanakları…

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UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI BÖLÜMÜ NEDİR?

Uçak Gövde ve Motor Bakımı bölümü, uçakların gövde ve motor sistemlerinin bakım, onarım ve test işlemlerini gerçekleştirebilecek nitelikli teknikerler yetiştirmeyi amaçlayan bir ön lisans programıdır. Bu alanda eğitim alan öğrenciler uçak yapısına, motor sistemlerine, hidrolik donanımlara ve elektronik kontrollerin işleyişine dair kapsamlı bilgi edinirler. Bölüm, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) standartlarına uygun şekilde eğitim verir.

UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI BÖLÜMÜ EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL? Uçak Gövde ve Motor Bakımı bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusu, bu alanda kariyer planlayan pek çok öğrenci tarafından merak ediliyor. Bölüm, üniversitelerin meslek yüksekokullarında yer alır ve iki yıl (4 yarıyıl) süren bir ön lisans programıdır. Eğitim süresi boyunca öğrenciler, hem teorik dersler hem de uygulamalı atölye çalışmalarıyla desteklenen kapsamlı bir programdan geçerler. Ayrıca birçok üniversite, mezuniyet öncesi zorunlu staj uygulamasıyla öğrencilerin sektörde doğrudan deneyim kazanmasını sağlar. REKLAM UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI BÖLÜMÜ DERSLERİ Bu bölümde verilen dersler, öğrencilerin uçak bakım süreçlerine tüm yönleriyle hakim olmasını hedefler. Temel mühendislik bilgilerine ek olarak, uçak yapıları, uçak motorları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, uçak sistemleri, hava aracı bakım uygulamaları, hava hukuku, termodinamik ve uçak malzemeleri gibi alanlarda eğitim verilir. Ayrıca uygulamalı eğitimlerde bakım ekipmanlarının kullanımı, teknik çizim, motor parça değişimi ve arıza tespiti gibi konular da öne çıkar.

UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Uçak Gövde ve Motor Bakımı mezunları, uçakların düzenli bakımını yapmak, motor ve gövde arızalarını tespit edip onarmak, rutin kontrolleri gerçekleştirmek ve havacılık güvenliği standartlarına uygun olarak raporlama işlemlerini yürütmekle sorumludur. Uçak teknisyeni ya da uçak bakım teknisyeni unvanıyla çalışan mezunlar, bakım hangarlarında, pist kenarında veya uçuş öncesi kontrollerde görev alabilir. REKLAM UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR? Uçak Gövde ve Motor Bakımı alanındaki mezunlar; havayolu şirketlerinin bakım departmanlarında, özel havacılık şirketlerinde, hava taksi işletmelerinde, bakım onarım kuruluşlarında (MRO), hava araç üreticilerinde, sivil ve askeri hava üslerinde çalışabilirler. Ayrıca yurtdışında çalışmak isteyenler için de EASA onaylı eğitim programı sayesinde Avrupa’da iş bulma şansı doğabilir. UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI THY Teknik, Pegasus, SunExpress, MNG, Corendon gibi büyük havayolu şirketlerinin yanı sıra savunma sanayii firmaları ve uluslararası bakım şirketleri de bölüm mezunlarını istihdam eder. Ayrıca mezunlar, gerekli belgeleri tamamlamaları halinde EASA Part-66 lisansı alarak uçak bakım teknisyeni olarak görev yapma hakkı elde edebilirler. Bu da iş imkanlarını hem Türkiye’de hem de yurtdışında ciddi şekilde artırır.

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