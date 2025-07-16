Üç ustadan 'Don Kişot Müzikali'

Türkiye'nin usta oyuncuları Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, Don Kişot Müzikali'nden ilk kez aynı sahneyi paylaşarak seyirci karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde başlayan okuma provalarında bir araya gelen üçlü, sinerjileriyle şimdiden büyük heyecan yarattı.

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30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve etkileyici sahne tasarımıyla, izleyicileri Don Kişot’un hayal ile gerçek arasında geçen dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Onurlu ve yalnız bir şövalyenin imkânsıza meydan okuyan öyküsü, Sancho Panza’nın ayakları yere basan mizahıyla harmanlanırken, ulaşılmaz bir aşkın izleri sahnede yankılanacak.

Türk tiyatrosunun en güçlü isimlerini aynı yapımda buluşturan Don Kişot Müzikali, sezonun en iddialı prodüksiyonlarından biri olarak şimdiden merakla bekleniyor. Oyunun prömiyer tarihi ve bilet satış detayları çok yakında açıklanacak.