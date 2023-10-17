Üç aylar ne zaman başlayacak? İçerisinde 11 ayın sultanı Ramazan ayını da barındıran üç aylar yılbaşından hemen sonra başlayacak. Haram ayların ikincisi olan Recep ayının başlamasıyla başlşayacak olan üç aylar Ramazan ayının sona ermesiyle bitece aynı zaman da üç ayların ilk ayı olması ve birçok dini öneme sahip güne ev sahipliği yapmasıyla İslam alimleri tarafından övülen aylar arasında yer alıyor.