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        Haberler Dünyadan U2 solisti Bono'dan yıllar sonra itiraf: Artık uçak yemekleriyle hayatta kaldım

        Bono'dan yıllar sonra itiraf: Artık uçak yemekleriyle hayatta kaldım

        U2 grubunun solisti Bono, 14 yaşında annesini kaybettiğinde artık uçak yemekleriyle hayatta kaldığını ve değişen hayatını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:49
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        "Artık yemeklerle hayatta kaldım"
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        Dünyanın en başarılı rock yıldızlarından biri olan Bono, 500 milyon sterlinlik servetin sahibi. İrlandalı efsanevi rock grubu U2'nun 65 yaşındaki solisti, şu anda servetiyle rahat bir hayat yaşıyor olsa da, hayat her zaman onun için kolay olmamış. İrlandalı şarkıcı, çocuk yaşta annesini kaybettikten sonra yaşadığı zorlukları anlatırken, hazır patates püresi ve uçakta kalan yemek artıklarıyla beslenerek hayatta kaldığını itiraf etti.

        Bir podcast yayınına katılan şarkıcı, gençliğinde Dublin Havalimanı'nda çalışan kardeşi Norman'ın kendisi için uçakta kalan yemekleri eve getirdiğini söyledi.

        14 yaşındakyken annesiz kalan Bono, "Annem öldükten sonra genellikle eve bir kutu et, bir kutu fasulye ve bir paket hazır patates püresi ile dönerdim" dedi.

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        Bono, "Yemek paramı Alice Cooper'ın Hello Hooray'ı gibi çok daha önemli şeylere harcardım" diyerek, müziğe olan tutkusunu dile getirdi.

        Bono'nun annesi Iris Hewton, 1974 yılında, 48 yaşındayken hayatını kaybetti. O dönemde Bono, sadece 14 yaşındaydı.

        "Ev, kardeşim Norman'ın çalıştığı havayolu şirketinden üç kilometre uzaktaydı. Havayolundan kalan fazla yiyecekleri eve götürmesine izin vermeleri için onları ikna etmişti. Oldukça egzotik yemeklerdi" diyen Bono, "Jambon biftek ve ananas, daha önce hiç duymadığımız lazanya adında bir İtalyan yemeği veya pirincin sütlü tatlı değil, bezelyeyle birlikte lezzetli bir deneyim olduğu bir yemekti" ifadesini kullandı.

        Dublin'de büyüyen şarkıcı, annesi hakkında pek bir şey hatırlamadığını, ancak aile mutfağına dair canlı anıları olduğunu söyledi ve ekledi: Mutfak masasında kesinlikle dramlar yaşadık. Evin kadını gittiği için üç adam çok tartıştık. Yemekle olan ilişkimin değiştiğini hatırlıyorum.

        Bono'nun şöhret yolculuğu, 1976'da davulcu Larry Mullen Jr.'ın astığı bir ilana yanıt olarak Dublin'deki okul arkadaşlarıyla bir grup kurmasıyla başladı. Sonunda U2 adını alan grup, şarkıları ve sahne performanslarıyla kısa sürede ünlendi. Grubun 1985'te 'Live Aid' şarkısıyla patlaması, onları dünya sahnesine taşıdı. 'With or Without You' gibi hit şarkıları içeren 1987 çıkışlı 'The Joshua Tree' albümüyle U2, dünya çapında üne ulaştı.

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