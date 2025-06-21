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        Haberler Bilgi Gündem TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? 2025 YKS'de TYT'ye girilmese ne olur?

        TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT'ye girilmese ne olur?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 2 milyon 560 bin 640 adayın katılımı ile 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Zorlu sınav öncesinde adaylar, TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi, sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, "TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT'ye girilmese ne olur?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 07:42 Güncelleme: 21.06.2025 - 07:42
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        • 1

          YKS için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca adayın katılımı ile gerçekleşmesi beklenen sınav öncesinde, TYT oturumuna katılmadan AYT'ye girilip girilemeyeceği merak konusu oldu. Üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi'nden (YDT) oluşmaktadır. Peki, "TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? 2025 YKS'de TYT'ye girilmese ne olur?" İşte detaylar...

        • 2

          TYT'YE GİRMEDEN AYT'YE GİRİLİR Mİ?

          Temel Yeterlilik Testi yani TYT, tüm adaylar için zorunludur. ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda puan hesaplamasında TYT’nin katkısının yüzde 40 olduğu belirtilmiştir.

          Ayrıca, ÖSYM şu ibarelere de yer vermiştir;

          TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        • 3

          2025 YKS OTURUM TARİHLERİ

          YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

          YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

          YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

          22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

          TYT tüm adaylar için zorunlu. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türüyle lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT’ye; dil puanıyla yerleşmek isteyenlerin ise YDT’ye katılması gerekiyor.

        • 4

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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