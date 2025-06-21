TYT'YE GİRMEDEN AYT'YE GİRİLİR Mİ?

Temel Yeterlilik Testi yani TYT, tüm adaylar için zorunludur. ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda puan hesaplamasında TYT’nin katkısının yüzde 40 olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, ÖSYM şu ibarelere de yer vermiştir;

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.