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        Haberler Bilgi Gündem TYT puanı ile alan bölümler listesi 2025: YKS taban puanları ile TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri?

        TYT puanı ile alan bölümler 2025: YKS taban puanları ile TYT puanıyla hangi bölümler kazanılır?

        TYT puanı ile alan bölümler 2025 listesi için araştırmalar başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında milyonlarca öğrenci YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamasına ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, TYT puanı ile alan bölümler neler? ÖSYM 2025 YKS üniversite taban puanları ile TYT puanıyla hangi bölümler kazanılır? İşte 2025 TYT ile alan bölümler ve üniversite taban puanları...

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        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 08:54 Güncelleme: 21.06.2025 - 08:54
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        • 1

          YKS ile ilgili gözler 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanlarına çevrildi. Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sınavın ilk oturumu olan TYT kapsamında, TYT ile alan bölümler için araştırmalar başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih maratonu başlayacak ve ilk oturumun puanıyla da tercih yapılabilecek. İşte 2025 YKS TYT puanı alan bölümler...

        • 2

          TYT PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER NELER?

          Bilindiği üzere sadece TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebilir. İşte TYT'den alan bölümler…

        • 3

          TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER LİSTESİ

          Acil Durum ve Afet Yönetimi

          Adalet

          Ağız ve Diş Sağlığı

          Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

          Ambalaj Tasarımı

          Ameliyathane Hizmetleri

          Anestezi

          Arıcılık

          Aşçılık

          Atçılık ve Antrenörlüğü

          Atık Yönetimi

          Avcılık ve Yaban Hayatı

          Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

          Bağcılık

          Bahçe Tarımı

          Bankacılık ve Sigortacılık

          Basım ve Yayın Teknolojileri

          Basın ve Yayıncılık

          Bilgi Güvenliği Teknolojisi

          Bilgi Yönetimi

          Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

          Bilgisayar Operatörlüğü

          Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

          Bilgisayar Programcılığı

          Bilgisayar Teknolojisi

          Bilişim Güvenliği Teknolojisi

          Bitki Koruma

          Biyokimya

          Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

          Boya Teknolojisi

          Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene

          Tapu ve Kadastro

          Tarım Teknolojisi

          Tarım Makineleri

          Tarımsal İşletmecilik

          Tarla Bitkileri

          Tekstil Teknolojisi

          Tekstil ve Halı Makineleri

          Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

          Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

          Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

          Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

          Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

          Tohumculuk Teknolojisi

          Turist Rehberliği

          Turizm Animasyonu

          Turizm ve Otel İşletmeciliği

          Turizm ve Seyahat Hizmetleri

        • 4

          Coğrafi Bilgi Sistemleri

          Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

          Çağrı Merkezi Hizmetleri

          Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

          Çevre Koruma ve Kontrol

          Çevre Sağlığı

          Çevre Temizliği ve Denetimi

          Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

          Çini Sanatı ve Tasarımı

          Çocuk Gelişimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

          Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

          Deniz Brokerliği

          Deniz Ulaştırma ve İşletme

          Deniz ve Liman İşletmeciliği

          Deri Konfeksiyon

          Deri Teknolojisi

          Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

          Dış Ticaret

          Dijital Fabrika Teknolojileri

          Diş Protez Teknolojisi

          Diyaliz

          Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

          Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

          Döküm

        • 5

          Eczane Hizmetleri

          Elektrik

          Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

          Elektrikli Cihaz Teknolojisi

          Elektronik Haberleşme Teknolojisi

          Elektronik Teknolojisi

          Elektronörofizyoloji

          Emlak Yönetimi

          Endüstri Ürünleri Tasarımı

          Endüstriyel Cam ve Seramik

          Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

          Endüstriyel Kalıpçılık

          Enerji Tesisleri İşletmeciliği

          Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

          Eser Koruma

          Et ve Ürünleri Teknolojisi

          E-Ticaret ve Pazarlama

          Ev İdaresi

          Evde Hasta Bakımı

        • 6

          Fındık Eksperliği

          Fidan Yetiştiriciliği

          Fizyoterapi

          Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

          Geleneksel El Sanatları

          Gemi İnşaatı

          Gemi Makineleri İşletme

          Geoteknik

          Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

          Gıda Teknolojisi

          Giyim Üretim Teknolojisi

          Grafik Tasarımı

          Halıcılık ve Kilimcilik

          Halkla İlişkiler ve Tanıtım

          Harita ve Kadastro

          Hava Lojistiği

          Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

          Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

          İç Mekan Tasarımı

          İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

          İkram Hizmetleri

          İlahiyat (Önlisans)

          İlk ve Acil Yardım

          İnsan Kaynakları Yönetimi

          İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

          İnşaat Teknolojisi

          İnternet ve Ağ Teknolojileri

          İş Makineleri Operatörlüğü

          İş Sağlığı ve Güvenliği

          İş ve Uğraşı Terapisi

          İşletme Yönetimi

          Kaynak Teknolojisi

          Kimya Teknolojisi

          Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

          Kooperatifçilik

          Kozmetik Teknolojisi

          Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

          Kültürel Miras ve Turizm

          Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

          Laborant ve Veteriner Sağlık

          Laboratuvar Teknolojisi

          Lojistik

          Maden Teknolojisi

          Makine

          Makine, Resim ve Konstrüksiyon

          Maliye

          Mantarcılık

          Marina ve Yat İşletmeciliği

          Marka İletişimi

          Medya ve İletişim

          Mekatronik

          Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

          Mermer Teknolojisi

          Metalurji

          Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

          Mimari Dekoratif Sanatlar

          Mimari Restorasyon

          Mobil Teknolojileri

          Mobilya ve Dekorasyon

          Moda Tasarımı

          Moda Yönetimi

          Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

          Nüfus ve Vatandaşlık

          Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

          Nükleer Tıp Teknikleri

        • 7

          Odyometri

          Optisyenlik

          Organik Tarım

          Ormancılık ve Orman Ürünleri

          Ortopedik Protez ve Ortez

          Otobüs Kaptanlığı

          Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri

          Otomotiv Teknolojisi

          Otopsi Yardımcılığı

          Özel Güvenlik ve Koruma

          Pastacılık ve Ekmekçilik

          Patoloji Laboratuvar Teknikleri

          Pazarlama

          Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

          Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

          Podoloji

          Polimer Teknolojisi

          Posta Hizmetleri

          Radyo ve Televizyon Programcılığı

          Radyo ve Televizyon Teknolojisi

          Radyoterapi

          Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

          Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

          Raylı Sistemler İşletmeciliği

          Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

          Raylı Sistemler Makinistliği

          Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

          Reklamcılık

          Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

          Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

          Sağlık Kurumları İşletmeciliği

          Sağlık Turizmi İşletmeciliği

          Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

          Sahne ve Dekor Tasarımı

          Seracılık

          Seramik, Cam ve Çinicilik

          Silah Sanayi Teknikerliği

          Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

          Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

          Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

          Sondaj Teknolojisi

          Sosyal Güvenlik

          Sosyal Hizmetler

          Sosyal Medya Yöneticiliği

          Spor Yönetimi

          Su Altı Teknolojisi

          Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

          Sulama Teknolojisi

          Süt ve Besi Hayvancılığı

          Süt ve Ürünleri Teknolojisi

          Şarap Üretim Teknolojisi

        • 8

          Uçak Teknolojisi

          Uçuş Harekat Yöneticiliği

          Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

          Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

          Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

          Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

          Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

          Üretimde Kalite Kontrol

          Web Tasarımı ve Kodlama

          Yağ Endüstrisi

          Yapı Denetimi

          Yapı Ressamlığı

          Yapı Tesisat Teknolojisi

          Yapı Yalıtım Teknolojisi

          Yaşlı Bakımı

          Yat Kaptanlığı

          Yeni Medya ve Gazetecilik

          Yerel Yönetimler

          Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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