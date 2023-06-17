İç Mekan Tasarımı



İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi



İkram Hizmetleri



İlahiyat (Önlisans)



İlk ve Acil Yardım



İnsan Kaynakları Yönetimi



İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü



İnşaat Teknolojisi



İnternet ve Ağ Teknolojileri



İş Makineleri Operatörlüğü



İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi



İşletme Yönetimi



Kaynak Teknolojisi



Kimya Teknolojisi



Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi



Kooperatifçilik



Kozmetik Teknolojisi



Kuyumculuk ve Takı Tasarımı



Kültürel Miras ve Turizm



Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği



Laborant ve Veteriner Sağlık



Laboratuvar Teknolojisi



Lojistik



Maden Teknolojisi



Makine



Makine, Resim ve Konstrüksiyon



Maliye



Mantarcılık



Marina ve Yat İşletmeciliği



Marka İletişimi

Medya ve İletişim



Mekatronik



Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası



Mermer Teknolojisi



Metalurji



Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi



Mimari Dekoratif Sanatlar



Mimari Restorasyon



Mobil Teknolojileri



Mobilya ve Dekorasyon



Moda Tasarımı



Moda Yönetimi



Muhasebe ve Vergi Uygulamaları



Nüfus ve Vatandaşlık



Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği



Nükleer Tıp Teknikleri