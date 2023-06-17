Odyometri
Optisyenlik
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ortopedik Protez ve Ortez
Otobüs Kaptanlığı
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pastacılık ve Ekmekçilik
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Posta Hizmetleri
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyoterapi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistliği
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seracılık
Seramik, Cam ve Çinicilik
Silah Sanayi Teknikerliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sondaj Teknolojisi
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
Süt ve Besi Hayvancılığı
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Şarap Üretim Teknolojisi