Tyler Perry'ye 260 milyon dolarlık cinsel saldırı davası

Oyuncu ve yapımcı Tyler Perry'nin yaratıcısı olduğu TV dizisi 'The Oval'in setinde cinsel saldırı olduğu iddiası mahkemeye taşındı.

Dizide rol alan Derek Dixon, Tyler Perry'nin endüstrideki gücünü kullanarak kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğu ve taciz ettiği suçlamasıyla dava açtı. Dizinin 85 bölümünde yer alan Dixon, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada, en az 260 milyon dolar tazminat talep etti.

Dava dilekçesinde; "Tyler Perry, başarısını, gücünü ve eğlence endüstrisindeki önemli etkisini kullanarak Derek Dixon ile zorlayıcı, cinsel açıdan sömürücü bir durum yarattı. Başlangıçta ona kariyerinde ilerlemesi, onu dizisinde oynatma gibi yaratıcı fırsatlar vaat etti ancak daha sonra onu artan cinsel tacize, saldırıya, darp etmeye ve profesyonel misillemeye maruz bıraktı" denildi.

Tyler Perry'nin avukatı Matthew Boyd, iddiaların gerçek dışı olduğunun savunarak; "Bu, Tyler Perry'ye iftiralar atan bir birey. Ancak Tyler sarsılmayacak ve bu uydurma taciz iddialarının başarısız olacağından eminiz" şeklinde açıklamada bulundu.

İddia sahibi Derek Dixon

PARTİDE ÇALIŞAN BİR PERSONELDİ, OYUNCU OLDU

Dava dilekçesinde, Tyler Perry'nin Derek Dixon'ı ilk olarak 2019'da bir partide, etkinlik personeli olduğunda fark ettiği ve daha sonra ona seçmelere katılma teklifinde bulunduğu belirtildi. Dixon, politik drama dizi 'The Oval'de daha büyük bir rol almadan önce, ilk olarak Perry'nin 'Ruthless' dizisinde küçük bir rolde görünmüştü. Davaya göre; Perry kısa süre sonra Dixon'a istenmeyen cinsel içerikli kısa mesajlar göndermeye başladı ve bunlardan birkaçının ekran görüntüleri de davaya dâhil edildi.

Dava dilekçesinde, Tyler Perry'nin Derek Dixon'a, cinsel yaklaşımları daha agresif hale geldikçe dizide giderek daha belirgin bir rol teklif ettiği belirtildi. Dixon, Perry ile arasındaki sınırları korurken arkadaş kalmaya çalıştığını söyledi.

Tyler Perry; Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep gibi isimlerle birlikte 2021 yapımı 'Don't Look Up'ın kadrosundaydı

'The Oval', 55 yaşındaki Tyler Perry'nin yapımcılığını üstlendiği, yazdığı ve yönettiği birçok televizyon dizisinden biri. Perry, ilk olarak 'Madea' filminin oyuncusu ve yaratıcısı olarak tanındı ve o zamandan beri televizyon ve filmlerde önemli bir yapımcı haline geldi. Oyuncu olarak 'Gone Girl', 'Don't Look Up' gibi filmlerde rol aldı.