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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 9 HAZİRAN 2025 LİSTESİ KANAL KANAL | Bugün televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Now, TV8, Show TV yayın akışı

        9 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bayramın 4. günü televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kurban Bayramı'nın dördüncü günü televizyonda gündüz, öğle ve akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı araştırılıyor. Dizilerin yeni bölümleri sabırsızlıkla beklenirken, sinemaseverler ise bu akşam ekranlara gelecek yerli ve yabancı filmleri merak ediyor. Bu sebeple kanalların 9 Haziran 2025 Pazartesi TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? Bayramın 4. günü TV'de hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 9 Haziran 2025 TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Now, TV8, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 10:44 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:46
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        • 1

          Bugün televizyon ekranlarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sevdikleri dizi, yarışma ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler kanalların günlük yayın akışlarını kontrol ediyor. Bu akşam yayınlanacak yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerin radarında yer alıyor. Peki, 9 Haziran 2025 TV yayın akışı ile bayramın 4. günü televizyonda neler var? İşte, 9 Haziran Pazartesi TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Now, TV8, Show TV yayın akışı...

        • 2

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Hangimiz Sevmedik

          08:45 Kod Adı Kırlangıç

          10:05 Kasaba Doktoru

          13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          14:10 Seksenler

          15:15 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 3’te 3

          22:35 Gönül Dağı-Kurban

          01:40 3’te 3

          03:45 Kasaba Doktoru

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          23:15 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

          01:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

          03:15 Yargı

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Can Borcu

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 İç Savaş

          22:30 Anka

          01:00 Anka

          03:20 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Sahipsizler

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          23:30 Deli Dumrul

          01:30 Deli Dumrul

          03:00 Kaderimin Oyunu

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 Çalar Saat

          10:45 Yasak Elma

          13:45 En Hamarat Benim

          16:45 Karagül

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Recep İvedik 4

          22:30 Çift Kişilik Oda

          04:00 Adım Farah

          05:00 Elkızı

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Sakar Şakir

          21:45 Nasipse Olur

          00:15 Sakar Şakir

          01:45 Nasipse Olur

          03:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          9 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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