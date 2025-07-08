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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 8 TEMMUZ 2025 KANAL KANAL TAM LİSTE | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 8 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 8 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türde filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final heyecanı yaşanacak. Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 8 Temmuz Salı Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:04
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        • 1

          Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 8 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi seyirciler tarafından mercek altına alındı. Kanalların yayın akışlarına göre, ATV’de Güven Bana, Now’da Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası Fluminense-Chelsea maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV’de neler var? İşte, 8 Temmuz Salı Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Magazin D Yaz

          14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Postacı

          21:45 Postacı

          23:45 Kuralsız Sokaklar

          01:45 Yargı

          04:15 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Balkan Ninnisi

          08:15 Kod Adı Kırlangıç

          09:40 Kasaba Doktoru

          13:00 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Öldürme Arzusu"

          22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final Karş. " Fluminense - Chelsea"

          00:15 Kim Gitsin?

          01:30 Yabancı Sinema "Öldürme Arzusu"

          03:15 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Ateşböceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Sev Kardeşim

          21:45 Patron Mutlu Son İstiyor

          00:15 Patron Mutlu Son İstiyor

          02:15 Sürtük

          04:00 Kiralık Aşk

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Tokatçı

          21:45 Çarıklı Milyoner

          23:45 Tokatçı

          01:30 Çarıklı Milyoner

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:30 Bir Gece Masalı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Güven Bana

          23:20 Kiminle Evlendim

          01:00 Aile Saadeti

          03:50 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Yetenek Sizsiniz

          00:15 İlk Buluşma

          02:00 İnadına Aşk

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          10:00 MasterChef Türkiye

          15:30 İşte Benim Stilim

          20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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