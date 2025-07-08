Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 8 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 8 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türde filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final heyecanı yaşanacak. Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 8 Temmuz Salı Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı...
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Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 8 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi seyirciler tarafından mercek altına alındı. Kanalların yayın akışlarına göre, ATV’de Güven Bana, Now’da Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası Fluminense-Chelsea maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV’de neler var? İşte, 8 Temmuz Salı Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Postacı
21:45 Postacı
23:45 Kuralsız Sokaklar
01:45 Yargı
04:15 Poyraz Karayel
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Balkan Ninnisi
08:15 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Öldürme Arzusu"
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final Karş. " Fluminense - Chelsea"
00:15 Kim Gitsin?
01:30 Yabancı Sinema "Öldürme Arzusu"
03:15 Teşkilat
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sev Kardeşim
21:45 Patron Mutlu Son İstiyor
00:15 Patron Mutlu Son İstiyor
02:15 Sürtük
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Çarıklı Milyoner
23:45 Tokatçı
01:30 Çarıklı Milyoner
03:00 Kızılcık Şerbeti
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Kiminle Evlendim
01:00 Aile Saadeti
03:50 Aldatmak
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:00 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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