TV yayın akışı 7 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon izlemek bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal gezip beğendikleri dizi, film ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyenler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışlarını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Temmuz 2025 TV yayın akışı...
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TV yayın akışı ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyircilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları Show TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Star TV gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağını gösteriyor. Bu akşam ATV’de yaz dizisi Aile Saadeti yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 7 Temmuz Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışı…
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 – Aşk Laftan Anlamaz
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Şendul Şaban
22:15 - Beş Milyoncuk Verir Misin?
23:45 - Şendul Şaban
01:45 - Beş Milyoncuk Verir Misin?
03:00 - Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Ateşböceği
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – John Wick 2
22:15 - John Wick 2
00:45 - Kiralık Aşk
02:30 - Ateşböceği
04:00 - Kalbimin Efendisi
05:30 - Erkenci Kuş
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Kavak Yelleri
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Magazin D Yaz
14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Turnike
22:30 – Password
00:30 - Top Gunner: Tehlike Bölgesi
02:00 - Yargı
04:15 - Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
16:30 – Bir Gece Masalı
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aile Saadeti (4. Bölüm)
00:20 - Güven Bana
02:40 - Aldatmak
05:30 - Bir Küçük Gün Işığı
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 – İstiklal Marşı
06:05 – Balkan Ninnisi
08:45 – Kod Adı Kırlangıç
10:00 – Kasaba Doktoru
13:00 – Seksenler
14:25 – Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Kaya"
22:45 – Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
01:15 – Kim Gitsin?
02:25 - Seksenler
03:20 – Teşkilat
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – Now Ana Haber
20:00 – Recep İvedik
22:30 - Maskeli Beşler Kıbrıs
00:15 - Çift Kişilik Oda
03:15 - İnadına Aşk
05:00 - Kefaret
06:00 - Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
10:00 – MasterChef Türkiye
15:30 – İşte Benim Stilim
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 - MasterChef Türkiye
02:30 - İşte Benim Stilim
04:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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