Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 7 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 7 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izlemek bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal gezip beğendikleri dizi, film ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyenler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışlarını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Temmuz 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TV yayın akışı ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyircilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları Show TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Star TV gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağını gösteriyor. Bu akşam ATV’de yaz dizisi Aile Saadeti yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 7 Temmuz Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 – Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 – Bahar

          15:00 – Kızılcık Şerbeti

          18:25 – Show Ana Haber

          20:00 – Şendul Şaban

          22:15 - Beş Milyoncuk Verir Misin?

          23:45 - Şendul Şaban

          01:45 - Beş Milyoncuk Verir Misin?

          03:00 - Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 - Menajerimi Ara

          09:00 – Ada Masalı

          11:00 – Ateşböceği

          13:30 – Kiralık Aşk

          16:15 – Erkenci Kuş

          19:00 – Star Haber

          20:00 – John Wick 2

          22:15 - John Wick 2

          00:45 - Kiralık Aşk

          02:30 - Ateşböceği

          04:00 - Kalbimin Efendisi

          05:30 - Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 - Kavak Yelleri

          09:30 – Yaprak Dökümü

          12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 – Magazin D Yaz

          14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:30 – Aşk-ı Memnu

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – Turnike

          22:30 – Password

          00:30 - Top Gunner: Tehlike Bölgesi

          02:00 - Yargı

          04:15 - Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Kahvaltı Haberleri

          10:00 – Kader Oyunları

          13:00 – atv Gün Ortası

          14:00 – Sen Anlat Karadeniz

          16:30 – Bir Gece Masalı

          19:00 – atv Ana Haber

          20:00 – Aile Saadeti (4. Bölüm)

          00:20 - Güven Bana

          02:40 - Aldatmak

          05:30 - Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:03 – İstiklal Marşı

          06:05 – Balkan Ninnisi

          08:45 – Kod Adı Kırlangıç

          10:00 – Kasaba Doktoru

          13:00 – Seksenler

          14:25 – Teşkilat

          17:45 - Kim Gitsin?

          19:00 – Ana Haber

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 – Yabancı Sinema "Kaya"

          22:45 – Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

          01:15 – Kim Gitsin?

          02:25 - Seksenler

          03:20 – Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 – Çalar Saat

          10:00 – Yasak Elma

          12:45 – Sen Çal Kapımı

          15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 – Karagül

          19:00 – Now Ana Haber

          20:00 – Recep İvedik

          22:30 - Maskeli Beşler Kıbrıs

          00:15 - Çift Kişilik Oda

          03:15 - İnadına Aşk

          05:00 - Kefaret

          06:00 - Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 – Oynat Bakalım

          10:00 – MasterChef Türkiye

          15:30 – İşte Benim Stilim

          20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          00:15 - MasterChef Türkiye

          02:30 - İşte Benim Stilim

          04:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          7 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Habertürk Anasayfa