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        TV yayın akışı 5 Temmuz 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Cumartesi ekrana gelecek yapımlar belli oldu. En çok izlenilen kanallar 5 Temmuz 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler, yarışmalar ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:09
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        TV yayın akışı 5 Temmuz 2025
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        5 Temmuz 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Temmuz 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Çetin Ceviz

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        16:00 Kuralsız Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

        23.30 Çember: Ölüm Meleği

        01:30 Yargı

        03:30 Müzik Arası

        04:30 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

        06:15 Yedi Numara

        08:00 Hayatımın Neşesi

        10:30 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

        12:40 Yeşil Deniz

        14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

        18:00 Ana Haber

        19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "PSG- Bayern Münih"

        21:15 Ehl-İ Beyt Aşkına

        23:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "Real Madrid- Borussia Dortmund"

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        01:15 Ehl-İ Beyt Aşkına

        02:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV KANAL YAYIN AKIŞI

        07:00 Gençliğim Eyvah

        09:30 Zembilli

        12:30 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı / Yabancı Sinema

        14:30 Görevimiz Tatil / Yerli Sinema

        16:30 Aile Saadeti

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Morbius / Yabancı Sinema

        22:15 Aile Saadeti

        00:45 Morbius / Yabancı Sinema

        02:40 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

        08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

        10.00 KIRLI SEPETI

        13.00 YASAK ELMA

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        15.45 ÇIFT KIŞILIK ODA

        19.00 NOW ANA HABER HAFTA SONU

        20.00 GÜVEN BANA

        22.30 MASKELI BEŞLER IRAK

        00.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

        03.45 İNADINA AŞK

        05.00 KEFARET

        06.00 KARAGÜL

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:00 Bir Dağ Masalı

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Cafer'in Çilesi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Cehennem Melekleri 2

        01:30 Cehennem Melekleri 2

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        03:15 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        09:00 Hanım Köylü

        11:00 Ateşböceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Ne Olacak Şimdi?

        22:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2

        00:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2

        02:00 Emine

        03:30 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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