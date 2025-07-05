TV yayın akışı 5 Temmuz 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?
Cumartesi ekrana gelecek yapımlar belli oldu. En çok izlenilen kanallar 5 Temmuz 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler, yarışmalar ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
5 Temmuz 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Temmuz 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çetin Ceviz
16:00 Kuralsız Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23.30 Çember: Ölüm Meleği
01:30 Yargı
03:30 Müzik Arası
04:30 Poyraz Karayel
KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
06:15 Yedi Numara
08:00 Hayatımın Neşesi
10:30 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
12:40 Yeşil Deniz
14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
18:00 Ana Haber
19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "PSG- Bayern Münih"
21:15 Ehl-İ Beyt Aşkına
23:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "Real Madrid- Borussia Dortmund"
01:15 Ehl-İ Beyt Aşkına
02:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
09:30 Zembilli
12:30 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı / Yabancı Sinema
14:30 Görevimiz Tatil / Yerli Sinema
16:30 Aile Saadeti
19:00 atv Ana Haber
20:00 Morbius / Yabancı Sinema
22:15 Aile Saadeti
00:45 Morbius / Yabancı Sinema
02:40 Aldatmak
ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
10.00 KIRLI SEPETI
13.00 YASAK ELMA
15.45 ÇIFT KIŞILIK ODA
19.00 NOW ANA HABER HAFTA SONU
20.00 GÜVEN BANA
22.30 MASKELI BEŞLER IRAK
00.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
03.45 İNADINA AŞK
05.00 KEFARET
06.00 KARAGÜL
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SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Bir Dağ Masalı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Cafer'in Çilesi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Cehennem Melekleri 2
01:30 Cehennem Melekleri 2
03:15 Kızılcık Şerbeti
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STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Hanım Köylü
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Ne Olacak Şimdi?
22:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2
00:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2
02:00 Emine
03:30 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
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