TV yayın akışı 5 Temmuz 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

TV yayın akışı 5 Temmuz 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

5 Temmuz 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Temmuz 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

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07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çetin Ceviz

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16:00 Kuralsız Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

23.30 Çember: Ölüm Meleği

01:30 Yargı

03:30 Müzik Arası

04:30 Poyraz Karayel

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

06:15 Yedi Numara 08:00 Hayatımın Neşesi 10:30 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey 12:40 Yeşil Deniz 14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı 18:00 Ana Haber 19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "PSG- Bayern Münih" 21:15 Ehl-İ Beyt Aşkına 23:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "Real Madrid- Borussia Dortmund" REKLAM 01:15 Ehl-İ Beyt Aşkına 02:45 Mehmed: Fetihler Sultanı TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ ATV KANAL YAYIN AKIŞI 07:00 Gençliğim Eyvah 09:30 Zembilli 12:30 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı / Yabancı Sinema 14:30 Görevimiz Tatil / Yerli Sinema 16:30 Aile Saadeti 19:00 atv Ana Haber 20:00 Morbius / Yabancı Sinema 22:15 Aile Saadeti 00:45 Morbius / Yabancı Sinema

02:40 Aldatmak ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU 10.00 KIRLI SEPETI 13.00 YASAK ELMA REKLAM 15.45 ÇIFT KIŞILIK ODA 19.00 NOW ANA HABER HAFTA SONU 20.00 GÜVEN BANA 22.30 MASKELI BEŞLER IRAK 00.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET... 03.45 İNADINA AŞK 05.00 KEFARET 06.00 KARAGÜL NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 08:00 Bir Dağ Masalı 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Cafer'in Çilesi 15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Cehennem Melekleri 2 01:30 Cehennem Melekleri 2 REKLAM 03:15 Kızılcık Şerbeti SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI 07:00 İki Aile 09:00 Hanım Köylü 11:00 Ateşböceği 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Ne Olacak Şimdi? 22:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 00:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 02:00 Emine 03:30 Kaderimin Oyunu 05:30 Erkenci Kuş STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ 5 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ