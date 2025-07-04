Bugün televizyonda neler var? 4 Temmuz Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı
Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 4 Temmuz Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Bugün TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası çeyrek final maçı yayınlanacak. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. Diğer kanallarda ise yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. İşte, 4 Temmuz 2025 TV yayın akışı...
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Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 4 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bugün TRT 1’de FIFA Kulüpler Kupası çeyrek final maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 4 Temmuz Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Cafer'in Çilesi
23:30 Ölümsüzlük Oyunu
01:45 Sakar Şakir
03:00 Kızılcık Şerbeti
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Balkan Ninnisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:50 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:10 Seksenler
15:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Organizasyon Bizim İşimiz
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "Fluminense- El Hilal"
00:15 Türk Sineması "İki Şafak Arasında"
01:55 Lingo Türkiye
03:00 Teşkilat
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Öyle Olsun
22:00 Senede Bir Gün
00:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:00 Sakın Arkana Bakma Ali
03:30 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 San Andreas Fayı
00:10 San Andreas Fayı
02:15 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı / Yabancı Sinema
21:50 Aile Saadeti
00:30 Güven Bana
02:40 Aldatmak
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalat Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Aşkımızın Son Tekmesi
22:15 Çift Kişilik Oda
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:45 İnadına Aşk
04:30 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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