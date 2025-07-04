Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 4 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bugün TRT 1’de FIFA Kulüpler Kupası çeyrek final maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 4 Temmuz Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…