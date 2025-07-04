Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 4 Temmuz Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 4 Temmuz Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Bugün TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası çeyrek final maçı yayınlanacak. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. Diğer kanallarda ise yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. İşte, 4 Temmuz 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün birbirinden farklı program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 4 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bugün TRT 1’de FIFA Kulüpler Kupası çeyrek final maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 4 Temmuz Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Sakar Şakir

          21:45 Cafer'in Çilesi

          23:30 Ölümsüzlük Oyunu

          01:45 Sakar Şakir

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Balkan Ninnisi

          08:25 Kod Adı Kırlangıç

          09:50 Kasaba Doktoru

          13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          14:10 Seksenler

          15:15 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Organizasyon Bizim İşimiz

          22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "Fluminense- El Hilal"

          00:15 Türk Sineması "İki Şafak Arasında"

          01:55 Lingo Türkiye

          03:00 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Ateşböceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Öyle Olsun

          22:00 Senede Bir Gün

          00:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

          02:00 Sakın Arkana Bakma Ali

          03:30 Kaderimin Oyunu

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Kuralsız Sokaklar

          21:45 San Andreas Fayı

          00:10 San Andreas Fayı

          02:15 Yargı

          04:30 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:30 Bir Gece Masalı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı / Yabancı Sinema

          21:50 Aile Saadeti

          00:30 Güven Bana

          02:40 Aldatmak

          05:00 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalat Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Aşkımızın Son Tekmesi

          22:15 Çift Kişilik Oda

          01:00 Aşk Mantık İntikam

          03:45 İnadına Aşk

          04:30 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          10:00 MasterChef Türkiye

          15:30 İşte Benim Stilim

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          4 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Habertürk Anasayfa