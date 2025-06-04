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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 4 HAZİRAN 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Haziran 2025 | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        4 Haziran 2025 TV yayın akışı bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle ekrana gelecekken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Öte yandan bir dizi sezon finali yapacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 4 Haziran 2025 Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:27
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        • 1

          Akşam kuşağında yer alan yapımlar izleyiciler tarafından araştırmaya başladı. 4 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün kanallarda hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği belli oldu. Bugün bir dizi sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 4 Haziran 2025 Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Yedi Bela Hüsnü

          21:45 Türkler Çıldırmış Olmalı

          00:15 Yedi Bela Hüsnü

          02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

          04:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          00:15 Kral Kaybederse

          03:00 Kaderimin Oyunu

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          00:15 Arka Sokaklar

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman (Sezon Finali)

          00:20 Can Borcu

          03:00 Aldatmak

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:45 Hangimiz Sevmedik

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:00 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"

          00:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:50 Seksenler

          03:35 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Kiracı

          22:00 Çift Kişilik Oda

          03:30 Adım Farah

          04:30 Elkızı

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          4 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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