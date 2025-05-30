‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt arıyor. Seyirciler 30 Mayıs Cuma günü kanallarda neler olduğunu merak ediyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam bir dizi sezon finali yapacak. Bir dizi ise final yaparak ekrana veda edecek. İşte, 30 Mayıs 2025 TV yayın akışı...