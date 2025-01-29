TV yayın akışı 29 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi programlar yayınlanacak?

TV yayın akışı 29 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi programlar yayınlanacak?

TV yayın akışı listesinde yayınlanacak olan yapımlar araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 29 Ocak 2025 TV yayın akışı…

29 OCAK 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ TÜM KANALLAR

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SHOW TV Yayın Akışı

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

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00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

TRT 1 Yayın Akışı

08.35 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.35 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Mumya"

23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Manchester City-Club Brugge"

01.00 Gönül Dağı

03.30 Masumlar Apartmanı

STAR TV Yayın Akışı

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07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Zembilli

03:00 Can Borcu

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05:50 Hercai

KANAL D Yayın Akışı 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Annem Ankara 00:15 İnci Taneleri 02:30 Siyah Beyaz Aşk 04:30 Kuzey Güney