29 Mayıs Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu seyircilerin gündemindeki yerini aldı. 29 Mayıs 2025 TV yayın akışı kanal kanal paylaşıldı. Bu akşam bir dizi final yaparak ekrana veda edecek. Öte yandan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi filmseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Mayıs Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
- 1
Kanallarda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. 29 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek diziler, fimler ve programlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok yerli ve yabancı film sinemaseverlerle buluşacakken bir dizi final yapacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Mayıs Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...
- 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp (Final)
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:30 Siyah Kalp
- 3
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Bayi Toplantısı
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
-
- 4
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Uzak Şehir
02:15 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
- 5
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
22:20 Cennete Bile
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
03:00 Aldatmak
- 6
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:00 Gönül Dağı
02:50 Seksenler
03:40 Teşkilat
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Çift Kişilik Oda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda (Yeni Bölüm=
02:30 Adım Farah
03:45 Elkızı
06:00 Karagül
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
29 MAYIS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ