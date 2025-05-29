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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 29 Mayıs 2025 Perşembe: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        29 Mayıs Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu seyircilerin gündemindeki yerini aldı. 29 Mayıs 2025 TV yayın akışı kanal kanal paylaşıldı. Bu akşam bir dizi final yaparak ekrana veda edecek. Öte yandan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi filmseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Mayıs Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:01
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        • 1

          Kanallarda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. 29 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek diziler, fimler ve programlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok yerli ve yabancı film sinemaseverlerle buluşacakken bir dizi final yapacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Mayıs Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Siyah Kalp

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Siyah Kalp (Final)

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:30 Bahar

          04:30 Siyah Kalp

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Bayi Toplantısı

          22:30 Bayi Toplantısı

          00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

          03:00 Sefirin Kızı

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          23:15 Uzak Şehir

          02:15 Yargı

          04:30 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 Atv Ana Haber

          20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

          22:20 Cennete Bile

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

          03:00 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:45 Hangimiz Sevmedik

          10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

          13:15 Seksenler

          14:30 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:00 Gönül Dağı

          02:50 Seksenler

          03:40 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:45 Çift Kişilik Oda

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Çift Kişilik Oda (Yeni Bölüm=

          02:30 Adım Farah

          03:45 Elkızı

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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