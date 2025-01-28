Tv yayın akışı 28 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Tv yayın akışı 28 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Tv yayın akışı listesi belli oldu. Bugünkü kanalların yayın akışında pek çok dizi ve program yer aldı. Peki bugün TV’de neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

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11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler

22:00 Arif v 216

00:45 Desibel

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Can Borcu

05:50 Hercai

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

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06:15 Hayatımın Neşesi

08:45 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:25 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Mavzer

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Deha

04:45 Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk