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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 28 HAZİRAN 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 28 Haziran Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün TV'de neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 28 Haziran Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte diziler sezon finali yaptı. Onların yerine birbirinden farklı formatta yarışmalar, programlar, maçlar, yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:16
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        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün farklı dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler, 28 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 28 Haziran Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:00 Çiçek Abbas

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 İnatçı

          01:45 Kayıp İnci

          04:00 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:48 İstiklal Marşı

          05:50 Hayallerinin Peşinde

          06:35 Yedi Numara

          08:20 Beni Böyle Sev

          10:45 Türk Sineması "Afacanlar Kampta"

          12:40 Yeşil Deniz

          14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

          18:00 Ana Haber

          19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması "Palmeiras-Botafogo"

          21:00 Yabancı Sinema "Özel Ekip 2"

          23:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması "Benfica-Chelsea"

          01:15 Tutunamayanlar

          02:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          09:00 Hanım Köylü

          11:00 Ateşböceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Canım Kardeşim

          22:00 Suikastçı

          00:00 Suikastçı

          02:00 Kaderimin Oyunu

          04:00 Türk Müziği

          05:00 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Mahrumlar

          16:30 Kuralsız Sokaklar

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

          23:30 Çember: Karanlığın Gözleri

          01:30 Yargı

          03:45 Müzik Arası

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Aile Saadeti

          12:50 Aile Saadeti

          15:30 Oflu Hoca Trakyada / Yerli Sinema

          17:00 Güven Bana

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aile Saadeti

          22:50 Canavar / Yabancı Sinema

          00:40 Canavar / Yabancı Sinema

          02:30 Aldatmak

          05:00 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          10:00 Kirli Sepeti

          12:45 Yasak Elma

          16:00 Çift Kişilik Oda

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Ölümüne Aşk

          22:15 Sadece Bir Gece

          00:30 Aşk Mantık İntikam

          02:45 Adım Farah

          04:15 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:30 Tuzak

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Gazete Magazin

          04:30 Gençlik Rüzgarı

          05:30 Dizi

          28 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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