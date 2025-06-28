Bugün televizyonda neler var? 28 Haziran Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı
Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün TV'de neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 28 Haziran Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte diziler sezon finali yaptı. Onların yerine birbirinden farklı formatta yarışmalar, programlar, maçlar, yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı...
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Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün farklı dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler, 28 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 28 Haziran Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Çiçek Abbas
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İnatçı
01:45 Kayıp İnci
04:00 Kızılcık Şerbeti
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Hayallerinin Peşinde
06:35 Yedi Numara
08:20 Beni Böyle Sev
10:45 Türk Sineması "Afacanlar Kampta"
12:40 Yeşil Deniz
14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
18:00 Ana Haber
19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması "Palmeiras-Botafogo"
21:00 Yabancı Sinema "Özel Ekip 2"
23:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması "Benfica-Chelsea"
01:15 Tutunamayanlar
02:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Hanım Köylü
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Canım Kardeşim
22:00 Suikastçı
00:00 Suikastçı
02:00 Kaderimin Oyunu
04:00 Türk Müziği
05:00 Erkenci Kuş
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Mahrumlar
16:30 Kuralsız Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Karanlığın Gözleri
01:30 Yargı
03:45 Müzik Arası
04:45 Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Aile Saadeti
12:50 Aile Saadeti
15:30 Oflu Hoca Trakyada / Yerli Sinema
17:00 Güven Bana
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
22:50 Canavar / Yabancı Sinema
00:40 Canavar / Yabancı Sinema
02:30 Aldatmak
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
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NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
12:45 Yasak Elma
16:00 Çift Kişilik Oda
19:00 Now Ana Haber
20:00 Ölümüne Aşk
22:15 Sadece Bir Gece
00:30 Aşk Mantık İntikam
02:45 Adım Farah
04:15 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
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