Tv yayın akışı: 27 Ocak 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Tv yayın akışı: 27 Ocak 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Tv yayın akışına göre yayınlanacak olan yapımlar merak ediliyor. Kanalların yayın akışı listesi belli oldu. İşte tüm kanalların tv yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

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11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:00 Deha

01:45 Siyah Kalp

04:00 Kızılcık Şerbeti

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:35 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

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13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:30 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Güvercin Hırsızları

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Marslı

23:10 Zembilli

02:10 Bir Gece Masalı

NOW TV

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

02:30 Adım Farah