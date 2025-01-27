Tv yayın akışı: 27 Ocak 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Bugün televizyonda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Bugün gündüz kuşağı programlarının yanı sıra, akşam Kanal D'de Uzak Şehir yeni bölüm , ATV'de Can Borcu, Show TV'de Bahar dizisi tekrarı, Now TV'de Kızıl Goncalar yeni bölüm ekranlarda olacak. İşte 27 Ocak 2025 tv yayın akışı listesi
Tv yayın akışına göre yayınlanacak olan yapımlar merak ediliyor. Kanalların yayın akışı listesi belli oldu. İşte tüm kanalların tv yayın akışı
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:00 Deha
01:45 Siyah Kalp
04:00 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:35 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:30 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Güvercin Hırsızları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Marslı
23:10 Zembilli
02:10 Bir Gece Masalı
NOW TV
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
02:30 Adım Farah