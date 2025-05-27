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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 27 Mayıs 2025 Salı: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        27 Mayıs Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 27 Mayıs 2025 TV yayın akışı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı, Kral Kaybederse ve Bir Gece Masalı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Bir dizi ise sezon finali yaparak ekran macerasına ara verecek. İşte, 27 Mayıs Salı Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:10
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        • 1

          Televizyon karşısına geçen izleyiciler, kanallarda yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. 27 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek diziler, fimler ve programlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken bir dizi sezon finali yapacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 27 Mayıs Salı Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar (Sezon Finali)

          00:15 Sivri Akıllılar

          02:30 Kızılcık Şerbeti

          04:45 Siyah Kalp

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          00:15 Sahipsizler

          02:30 Işıklar Sönmesin

          04:30 Sefirin Kızı

          05:30 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          23:15 Arka Sokaklar

          02:15 Yargı

          04:30 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Bir Gece Masalı

          00:20 Kuruluş Osman

          03:00 Aldatmak

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:50 Hangimiz Sevmedik

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:20 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:15 Türk Sineması "50 Kelimelik Mektuplar"

          02:20 Lingo Türkiye

          03:25 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Recep İvedik 7

          22:15 Çift Kişilik Oda

          04:45 Elkızı

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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