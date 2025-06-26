TV yayın akışı 26 Haziran 2025 Perşembe günü ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün televizyonda Now’da Çift Kişilik Oda dizisi yayınlanırken, Kanal D'de Password, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası Juventus-Manchester maçı ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 26 Haziran Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…