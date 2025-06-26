TV yayın akışı 26 Haziran Perşembe: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 26 Haziran 22025 listesi yayınlandı. Böylece izleyici kitlesi tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak?'' soruları yanıt buldu. Bu akşam Çift Kişilik Oda dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye ve Password yarışmaları yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları kapsamında Juventus-Manchester City maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 26 Haziran Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...
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TV yayın akışı 26 Haziran 2025 Perşembe günü ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün televizyonda Now’da Çift Kişilik Oda dizisi yayınlanırken, Kanal D'de Password, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası Juventus-Manchester maçı ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 26 Haziran Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Küçük Kovboy
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Büyük Dünya Depremi
01:15 Büyük Dünya Depremi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sen ve Ben
02:15 Kaynanalar
03:45 Kızılcık Şerbeti
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı
06:15 Balkan Ninnisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:25 Seksenler
15:30 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gassal
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus-Manchester City"
00:15 Tutunamayanlar
01:45 Lingo Türkiye
02:50 Seksenler
04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Salzburg-Real Madrid"
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ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Aile Saadeti
03:30 Aldatmak
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Power Rangers
00:30 Power Rangers
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Erkenci Kuş
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
00:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
03:30 Adım Farah
04:30 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiy
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
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