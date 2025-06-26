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        Haberler Kısayol Magazin TV YAYIN AKIŞI 26 HAZİRAN 2025 KANAL KANAL | Bugün TV’de hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 26 Haziran Perşembe: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 26 Haziran 22025 listesi yayınlandı. Böylece izleyici kitlesi tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak?'' soruları yanıt buldu. Bu akşam Çift Kişilik Oda dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye ve Password yarışmaları yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları kapsamında Juventus-Manchester City maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 26 Haziran Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:16
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        • 1

          TV yayın akışı 26 Haziran 2025 Perşembe günü ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün televizyonda Now’da Çift Kişilik Oda dizisi yayınlanırken, Kanal D'de Password, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası Juventus-Manchester maçı ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 26 Haziran Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Yumurcak Küçük Kovboy

          09:45 Magazin D Cumartesi

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Password

          23:15 Büyük Dünya Depremi

          01:15 Büyük Dünya Depremi

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Sen ve Ben

          02:15 Kaynanalar

          03:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:13 İstiklal Marşı

          06:15 Balkan Ninnisi

          08:45 Kod Adı Kırlangıç

          10:00 Kasaba Doktoru

          13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          14:25 Seksenler

          15:30 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Gassal

          22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus-Manchester City"

          00:15 Tutunamayanlar

          01:45 Lingo Türkiye

          02:50 Seksenler

          04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Salzburg-Real Madrid"

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Bir Küçük Gün Işığı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Aile Saadeti

          03:30 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Ateşböceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

          22:15 Power Rangers

          00:30 Power Rangers

          03:00 Kaderimin Oyunu

          05:00 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Çift Kişilik Oda

          00:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

          03:30 Adım Farah

          04:30 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 MasterChef Türkiye

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiy

          00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 Tuzak

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