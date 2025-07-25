Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2025 | Bu akşam televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 25 Temmuz 2025 Cuma: Bu akşam televizyonda neler var?

        Kanalların 25 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde filmler sinemaseverleri bekliyor olacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte 25 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu hemen hemen her gün olduğu gibi bugün de televizyon izleyicilerinin gündeminde yerini aldı. Ulusal kanalların 25 Temmuz 2025 TV yayın akış listeleri yayınlandı. Gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı kontrollerine başladı. İşte kanal kanal 25 Temmuz Cuma TV yayın akışı...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Made'nin Altın Günü

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

          21:50 Aile Saadeti

          00:50 Kardeşim Benim

          03:00 Bir Gece Masalı

          05:00 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Magazin D Yaz

          14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Kuralsız Sokaklar

          22:15 Kuralsız Sokaklar

          23:30 Hava Operasyonu

          01:30 Hava Operasyonu

          02:45 Zalim İstanbul

          04:45 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Eyvah Eyvah 3

          22:15 Yusuf&Yusuf

          00:00 Eyvah Eyvah 3

          03:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Banker Bilo

          21:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

          23:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

          01:45 Aramızda Kalsın

          03:30 Kiralık Aşk

          05:00 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:18 İstiklal Marşı

          06:20 Türk Sineması ''Hara''

          06:45 Sinema "Komşuluk Halleri"

          08:10 Kod Adı Kırlangıç

          10:45 Türk Sineması "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey"

          12:50 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Gönül Dağı

          23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          00:50 Türk Sineması "Hara"

          02:40 Seksenler

          03:20 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Ah Be Birader

          22:15 Şevkat Yerimdar

          01:00 Aşk Mantık İntikam

          03:30 İnadına Aşk

          04:15 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

          25 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Sıcak hava dalgası İzmir'de acil servislerde yoğunluğu artırdı
        Sıcak hava dalgası İzmir'de acil servislerde yoğunluğu artırdı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        Dünya limiti aştı
        Dünya limiti aştı
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Habertürk Anasayfa