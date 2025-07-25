TV yayın akışı 25 Temmuz 2025 Cuma: Bu akşam televizyonda neler var?
Kanalların 25 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde filmler sinemaseverleri bekliyor olacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte 25 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
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‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu hemen hemen her gün olduğu gibi bugün de televizyon izleyicilerinin gündeminde yerini aldı. Ulusal kanalların 25 Temmuz 2025 TV yayın akış listeleri yayınlandı. Gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı kontrollerine başladı. İşte kanal kanal 25 Temmuz Cuma TV yayın akışı...
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Made'nin Altın Günü
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
21:50 Aile Saadeti
00:50 Kardeşim Benim
03:00 Bir Gece Masalı
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:30 Hava Operasyonu
01:30 Hava Operasyonu
02:45 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
22:15 Yusuf&Yusuf
00:00 Eyvah Eyvah 3
03:30 Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Banker Bilo
21:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
23:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
01:45 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı
06:20 Türk Sineması ''Hara''
06:45 Sinema "Komşuluk Halleri"
08:10 Kod Adı Kırlangıç
10:45 Türk Sineması "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey"
12:50 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:50 Türk Sineması "Hara"
02:40 Seksenler
03:20 Teşkilat
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ah Be Birader
22:15 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:30 İnadına Aşk
04:15 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
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