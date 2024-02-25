TV yayın akışı: 25 Şubat Bugün TV'de neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV tv yayın akışı
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar TV yayın akışı listesinde bulunuyor. Televizyonda yayınlanan yapımlar ekranların farklı kanallarında yer alıyor. Pazar akşamı ne izleyeceğine karar veremeyenler '' Bugün TV'de neler var?'' Sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Şubat 2024 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi
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TV yayın akışı listesi belli oldu. 25 Şubat Pazar günü Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Bahar (tekrar), Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 25 Şubat 2024 SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, NOW TV yayın akışı
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:45 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Bahar tekrar
22:45 – Salako
00:45 - Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:15 – Ömer tekrar
18:15 – Star Haber
19:00 – Çok Güzel Hareketler 2
20:00 – Çok Güzel Hareketler 2
ATV YAYIN AKIŞI
12:30 – Kardeşlerim
16:50 – San Andreas Fayı
19:00 – Atv Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster
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TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 – Cevap Ver Türkiye
16:30 – Çarkıfelek
20:00 – Survivor All Star 2024
00:15 - Çarkıfelek
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NOW TV YAYIN AKIŞI
16:00 – Hudutsuz Sevda
19:00 – Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Kirli Sepeti Yeni bölüm
TRT1 YAYIN AKIŞI
17:15 – Kod Adı Kırlangıç
19:00 – Ana Haber
20:00 – Teşkilat
00:15 – 3’Te 3
KANAL D YAYIN AKIŞI
12:45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 – Arda ile Omuz Omuza
14:45 – Üç Kız Kardeş
18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Yargı