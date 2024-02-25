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        Haberler Magazin TV yayın akışı: 25 Şubat Bugün TV’de neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV tv yayın akışı

        TV yayın akışı: 25 Şubat Bugün TV'de neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV tv yayın akışı

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar TV yayın akışı listesinde bulunuyor. Televizyonda yayınlanan yapımlar ekranların farklı kanallarında yer alıyor. Pazar akşamı ne izleyeceğine karar veremeyenler '' Bugün TV'de neler var?'' Sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Şubat 2024 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 16:13 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:13
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        • 1

          TV yayın akışı listesi belli oldu. 25 Şubat Pazar günü Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Bahar (tekrar), Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 25 Şubat 2024 SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, NOW TV yayın akışı

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI
          14:45 – Kızılcık Şerbeti
          18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
          20:00 – Bahar tekrar
          22:45 – Salako
          00:45 - Sandık Kokusu

          STAR TV YAYIN AKIŞI
          16:15 – Ömer tekrar
          18:15 – Star Haber
          19:00 – Çok Güzel Hareketler 2
          20:00 – Çok Güzel Hareketler 2

          ATV YAYIN AKIŞI
          12:30 – Kardeşlerim
          16:50 – San Andreas Fayı
          19:00 – Atv Ana Haber
          20:00 – Kim Milyoner Olmak İster

        • 3

          TV8 YAYIN AKIŞI
          14:15 – Cevap Ver Türkiye
          16:30 – Çarkıfelek
          20:00 – Survivor All Star 2024
          00:15 - Çarkıfelek

        • 4

          NOW TV YAYIN AKIŞI
          16:00 – Hudutsuz Sevda
          19:00 – Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
          20:00 – Kirli Sepeti Yeni bölüm

          TRT1 YAYIN AKIŞI
          17:15 – Kod Adı Kırlangıç
          19:00 – Ana Haber
          20:00 – Teşkilat
          00:15 – 3’Te 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI
          12:45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi
          13:45 – Arda ile Omuz Omuza
          14:45 – Üç Kız Kardeş
          18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
          20:00 – Yargı

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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