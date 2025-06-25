TV yayın akışı 25 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyircilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları Show TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Star TV gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağını gösteriyor. Bu akşam TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı Borussia Dortmund-Ulsan HD yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 25 Haziran 2025 Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışı...
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Televizyon izlemek bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal gezip beğendikleri dizi, film ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyenler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışlarını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 25 Haziran 2025 TV yayın akışı...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Meraklı Köfteci
21:45 Namuslu
23:30 Meraklı Köfteci
01:15 Namuslu
03:00 Kızılcık Şerbeti
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Küçük Şahit
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:30 Kuralsız Sokaklar
01:15 Muhbir
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Beyaz Saray Düştü
22:50 Aile Saadeti
01:30 Güven Bana
03:30 Aldatmak
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Balkan Ninnisi
09:05 Kod Adı Kırlangıç
10:15 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:25 Seksenler
15:30 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gassal
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Borussia Dortmund-Ulsan HD"
00:15 Tutunamayanlar
01:55 Lingo Türkiye
03:00 Seksenler
04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Inter-River Plate"
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NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 Hareket Sekiz
22:15 Fazla Şaapma
00:30 Çift Kişilik Oda
03:00 Adım Farah
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım
22:30 Yol Arkadaşım
01:00 Sahipsizler
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Erkenci Kuş
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 – MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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