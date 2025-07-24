TV yayın akışı 24 Temmuz 2025 Perşembe: Bugün televizyonda neler var?
Günün evde televizyon izleyerek geçirecek olan izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapımlar yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 24 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün farklı türlerde filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise Japonya-Türkiye voleybol maçı ve Cherno More-Başakşehir maçı heyecanı yaşanacak. İşte 24 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi!
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Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek programlar, fimler, maçlar ve yarışmalar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok yarışma programı izleyici karşısına çıkacakken filmler, voleybol ve futbol maçları yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Düttürü Dünya
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 Düttürü Dünya
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy
21:45 Ejder Yürek: Ateş Savaşı
23:45 Ejder Yürek: Ateş Savaşı
01:30 Zalim İstanbul
04:00 Kuzey Güney
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Hayallerinin Peşinde
06:45 Sinema "Komşuluk Halleri"
08:35 Kod Adı Kırlangıç
11:00 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"
12:50 Seksenler
13:55 Teşkilat
16:45 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Çeyrek Final Karşılaşması "Japonya-Türkiye"
19:00 Maç Özel
20:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu "Cherno More - İstanbul Başakşehir"
22:00 Türk Sineması "Sadık Ahmet"
00:30 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"
02:20 Teşkilat
04:25 Seksenler
05:20 Kim Gitsin?
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Kardeşim Benim 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Ne Olacak Şimdi?
21:45 Tatlım Tatlım
23:45 Tatlım Tatlım
01:45 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kendi Yolumda
01:00 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
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