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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 TEMMUZ 2025: Bugün TV'de ne var, hangi kanalda hangi yapımlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Temmuz 2025 Perşembe: Bugün televizyonda neler var?

        Günün evde televizyon izleyerek geçirecek olan izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapımlar yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 24 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün farklı türlerde filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise Japonya-Türkiye voleybol maçı ve Cherno More-Başakşehir maçı heyecanı yaşanacak. İşte 24 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:53
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        • 1

          Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek programlar, fimler, maçlar ve yarışmalar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok yarışma programı izleyici karşısına çıkacakken filmler, voleybol ve futbol maçları yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Düttürü Dünya

          01:15 Kızılcık Şerbeti

          03:30 Düttürü Dünya

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Magazin D Yaz

          14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Şirinler: Kayıp Köy

          21:45 Ejder Yürek: Ateş Savaşı

          23:45 Ejder Yürek: Ateş Savaşı

          01:30 Zalim İstanbul

          04:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Hayallerinin Peşinde

          06:45 Sinema "Komşuluk Halleri"

          08:35 Kod Adı Kırlangıç

          11:00 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"

          12:50 Seksenler

          13:55 Teşkilat

          16:45 Ana Haber

          17:25 İddiaların Aksine

          17:30 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Çeyrek Final Karşılaşması "Japonya-Türkiye"

          19:00 Maç Özel

          20:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu "Cherno More - İstanbul Başakşehir"

          22:00 Türk Sineması "Sadık Ahmet"

          00:30 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"

          02:20 Teşkilat

          04:25 Seksenler

          05:20 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Kardeşim Benim 2

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aile Saadeti

          03:00 Bir Gece Masalı

          05:50 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Ne Olacak Şimdi?

          21:45 Tatlım Tatlım

          23:45 Tatlım Tatlım

          01:45 Aramızda Kalsın

          03:30 Kiralık Aşk

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Kendi Yolumda

          01:00 İlk Buluşma

          02:15 İnadına Aşk

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          01:15 MasterChef Türkiye

          04:00 Gazete Magazin Yaz

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        • 9
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