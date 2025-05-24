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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı araştırılıyor. 24 Mayıs Cumartesi günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, kanal kanal 24 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:22
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        • 1

          Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 24 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 24 Mayıs Cumartesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.40 Lingo Türkiye

          06.50 Beni Böyle Sev

          09.05 Yedi Numara

          10.00 Hayallerinin Peşinde

          11.30 Bir Zamanlar İstanbul

          14.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19.00 Ana Haber

          20.00 Gönül Dağı

          00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

          04.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          05.00 Yedi Numara

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Bir Gece Masalı

          13:30 Kuruluş Osman

          16:40 Jurassic World: Yıkılmış Krallık / Yabancı Sinema

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          00:20 Bir Gece Masalı

          03:00 Aldatmak

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Arka Sokaklar

          16:00 Eşref Rüya

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

          23:30 Bizum Hoca 2

          01:30 Yargı

          04:00 Müzik Arası

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Gelin

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Namuslu

          15:00 Bahar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Vadeli Hayat

          02:00 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Kral Kaybederse

          11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

          12:00 Patron Mutlu Son İstiyor

          14:30 Kral Kaybederse

          16:30 Sahipsizler

          19:00 Star Haber

          20:00 Bücür

          22:15 Bücür

          00:30 Sahipsizler

          03:00 Sefirin Kızı

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

          08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11.15 Ekonomi Arası

          11.20 Memet Özer İle Mutfakta

          12.15 Kamera Arkası

          13.00 Çift Kişilik Oda

          15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

          20.00 Prestij Meselesi

          22.45 Çift Kişilik Oda

          04.00 Elkızı

          06.00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          15:45 Survivor Panorama / Canlı

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Gazete Magazin

          04:30 Gençlik Rüzgarı

          05:30 Dizi

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