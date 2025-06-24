Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. 24 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türlerde programlar ve yarışmalar izleyici karşısına çıkacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Dev maç TRT 1’den yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Haziran Salı Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...