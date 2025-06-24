Bugün televizyonda neler var? 24 Haziran 2025 Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı
Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, ATV'de Güven Bana, Now'da Yetenek Sizsiniz, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise FIFA Kulüpler Kupası Benfica-Bayern Münih maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 24 Haziran Salı Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...
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Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. 24 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türlerde programlar ve yarışmalar izleyici karşısına çıkacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Dev maç TRT 1’den yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Haziran Salı Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Ya Sonra
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:30 Ya Sonra
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NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 Sen Çal Kapımı
16:00 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
20:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
03:00 Adım Farah
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Charlie'nin Çikolata Fabrikası
00:15 Son Köpek Balığı İstilası
01:40 Son Köpek Balığı İstilası
02:30 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Güven Bana
22:30 Güven Bana
00:40 Aile Saadeti
03:30 Aldatmak
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Balkan Ninnisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
09:55 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:25 Seksenler
15:35 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gassal
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica-Bayern Munih"
00:15 Tutunamayanlar
01:45 Lingo Türkiye
02:50 Seksenler
04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Esperance ST-Chelsea"
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateş Böceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Öyle Olsun
21:45 Tatlım Tatlım
23:45 Tatlım Tatlım
02:00 Son Hıçkırık
03:30 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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