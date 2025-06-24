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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 HAZİRAN 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 24 Haziran 2025 Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

        Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, ATV'de Güven Bana, Now'da Yetenek Sizsiniz, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise FIFA Kulüpler Kupası Benfica-Bayern Münih maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 24 Haziran Salı Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:06
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        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. 24 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türlerde programlar ve yarışmalar izleyici karşısına çıkacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Dev maç TRT 1’den yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Haziran Salı Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Ya Sonra

          02:00 Kızılcık Şerbeti

          04:30 Ya Sonra

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          13:00 Sen Çal Kapımı

          16:00 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          20:00 Yetenek Sizsiniz

          23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          03:00 Adım Farah

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Kuralsız Sokaklar

          21:45 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

          00:15 Son Köpek Balığı İstilası

          01:40 Son Köpek Balığı İstilası

          02:30 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 Bir Küçük Gün Işığı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Güven Bana

          22:30 Güven Bana

          00:40 Aile Saadeti

          03:30 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:15 Balkan Ninnisi

          08:45 Kod Adı Kırlangıç

          09:55 Kasaba Doktoru

          13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          14:25 Seksenler

          15:35 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Gassal

          22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica-Bayern Munih"

          00:15 Tutunamayanlar

          01:45 Lingo Türkiye

          02:50 Seksenler

          04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Esperance ST-Chelsea"

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Ateş Böceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Öyle Olsun

          21:45 Tatlım Tatlım

          23:45 Tatlım Tatlım

          02:00 Son Hıçkırık

          03:30 Kaderimin Oyunu

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:30 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          11:00 MasterChef Türkiye

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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