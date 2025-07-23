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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 23 Temmuz 2025 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 23 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

        23 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Bugün birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Password yarışması yeni bölümüyke ekrana gelecekken TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı decam edecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 23 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:01
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        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 23 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. TV'de bugün birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Magazin D Yaz

          14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Password

          23:15 Ay Meteoru

          01:00 Ay Meteoru

          02:30 Zalim İstanbul

          04:30 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Hükümet Kadın 2

          22:15 Eşkıya

          00:30 Hükümet Kadın 2

          02:15 Eşkıya

          04:00 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Cehennme Melekleri 4

          22:15 Cehennme Melekleri 4

          00:15 Bittin Sen

          01:45 Aramızda Kalsın

          03:30 Kiralık Aşk

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Balkan Ninnisi

          08:25 Kod Adı Kırlangıç

          09:45 Kasaba Doktoru

          13:00 Seksenler

          14:10 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Gönül Dağı

          22:50 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"

          01:20 Leyla ile Mecnun

          04:00 Seksenler

          05:15 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)

          23:30 Now Spor

          01:30 İlk Buluşma

          02:15 İnadına Aşk

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Bir Küçük Gün Işığı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Uncharted: Kayıp Miras

          22:30 Aile Saadeti

          01:30 Güven Bana

          03:30 Bir Gece Masalı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

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        • 9
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