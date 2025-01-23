Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı? 23 Ocak Perşembe TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edilmiş ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu nedenle ''Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?'' soruları yanıt aramaya başladı. TRT 1'de Fenerbahçe - Lyon maçı canlı yayınla ekranlara gelecekken gözler diğer kanallara çevrildi. TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı 23 Ocak Perşembe günü için kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi…
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Televizyonda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Ancak Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Hal böyleyken izleyiciler ‘’Bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?’’ sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. 23 Ocak Pazartesi TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. İşte 23 Ocak 2025 TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı…
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BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI, YAYINLANACAK MI?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Bu sebeple kanalların yayın akışları değiştirildi.
Dizilerin yeni bölümleri değil tekrar bölümleri ekrana geldi. 23 Ocak Perşembe bugünkü TV yayın akışına göre, bazı kanallarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak.
Ancak akşam saatlerine doğru yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. İşte, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı…
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23 OCAK 2025 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
16:50 Hara
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Maç Önü
20:45 Fenerbahçe- Lyon
23:00 Maç Sonu
00:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
00:15 Yerli Dizi Tekrarı
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri (Tekrar)
00:15 Annem Ankara
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ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Hatıran Yeter
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
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NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda (Yeni bölüm)
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:15 Adım Farah
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp (Yeni bölüm)
00:15 Kızılcık Şerbeti
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