Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı? TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı

        Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı? 23 Ocak Perşembe TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edilmiş ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu nedenle ''Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?'' soruları yanıt aramaya başladı. TRT 1'de Fenerbahçe - Lyon maçı canlı yayınla ekranlara gelecekken gözler diğer kanallara çevrildi. TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı 23 Ocak Perşembe günü için kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Televizyonda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Ancak Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Hal böyleyken izleyiciler ‘’Bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri var mı, yayınlanacak mı?’’ sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. 23 Ocak Pazartesi TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. İşte 23 Ocak 2025 TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı…

        • 2

          BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI, YAYINLANACAK MI?

          Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Bu sebeple kanalların yayın akışları değiştirildi.

          Dizilerin yeni bölümleri değil tekrar bölümleri ekrana geldi. 23 Ocak Perşembe bugünkü TV yayın akışına göre, bazı kanallarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak.

          Ancak akşam saatlerine doğru yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. İşte, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı…

        • 3

          23 OCAK 2025 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          08:45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

          10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

          13:15 Kod Adı Kırlangıç

          14:35 Masumlar Apartmanı

          16:50 Hara

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Ana Haber

          19:45 Maç Önü

          20:45 Fenerbahçe- Lyon

          23:00 Maç Sonu

          00:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Yerli Dizi Tekrarı

          00:15 Yerli Dizi Tekrarı

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Küçük Ağa

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 İnci Taneleri (Tekrar)

          00:15 Annem Ankara

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08.00 - Kahvaltı Haberleri

          10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13.00 - atv Gün Ortası

          14.00 - Sen Anlat Karadeniz

          16.00 - Esra Erol'da

          19.00 - atv Ana Haber

          20.00 - Hatıran Yeter

        • 7

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım

          12:15 Survivor All Star - Gönüllüler

          13:15 Survivor Panorama

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra

        • 8

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Hudutsuz Sevda

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Hudutsuz Sevda (Yeni bölüm)

          23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          02:15 Adım Farah

        • 9

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Siyah Kalp

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Siyah Kalp (Yeni bölüm)

          00:15 Kızılcık Şerbeti

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Türkiye açısından artık terör örgütü değil
        Türkiye açısından artık terör örgütü değil
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Habertürk Anasayfa