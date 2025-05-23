Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, gündüz ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. Kanal kanal 23 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...