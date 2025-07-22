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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 22 TEMMUZ 2025 LİSTESİ | Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Temmuz Salı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt arıyor. 22 Temmuz Salı günü kanallarda neler olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? İşte, 22 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:54
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        • 1

          Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 22 Temmuz 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün gündüzden geceye kadar zengin içerikler yayında olacak. İşte 22 Temmuz Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Magazin D Yaz

          14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Doktor Civanım

          21:45 Kuralsız Sokaklar

          23:45 Doktor Civanım

          01:45 Dehşet Gemisi

          03:00 Zalim İstanbul

          04:45 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Dolap Beygiri

          01:30 Kızılcık Şerbeti

          03:45 Dolap Beygiri

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Aykut Enişte 2

          22:30 Aykut Enişte 2

          00:45 Aramızda Kalsın

          02:15 Aramızda Kalsın

          04:00 Kiralık Aşk

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Balkan Ninnisi

          08:25 Kod Adı Kırlangıç

          09:45 Kasaba Doktoru

          13:00 Seksenler

          14:10 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Gönül Dağı

          22:50 Yabancı Sinema "Kanatlarını Aç"

          01:05 Leyla ile Mecnun

          03:40 Seksenler

          05:00 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Oflu Hoca Trakya'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Güven Bana

          23:20 Aile Saadeti

          02:20 Bir Gece Masalı

          05:10 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)

          00:15 İlk Buluşma

          02:15 İnadına Aşk

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

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        • 9
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