TV yayın akışı 22 Temmuz Salı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt arıyor. 22 Temmuz Salı günü kanallarda neler olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? İşte, 22 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi...
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Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 22 Temmuz 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün gündüzden geceye kadar zengin içerikler yayında olacak. İşte 22 Temmuz Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
21:45 Kuralsız Sokaklar
23:45 Doktor Civanım
01:45 Dehşet Gemisi
03:00 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dolap Beygiri
01:30 Kızılcık Şerbeti
03:45 Dolap Beygiri
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
22:30 Aykut Enişte 2
00:45 Aramızda Kalsın
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Balkan Ninnisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:10 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
22:50 Yabancı Sinema "Kanatlarını Aç"
01:05 Leyla ile Mecnun
03:40 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Oflu Hoca Trakya'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
02:20 Bir Gece Masalı
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)
00:15 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
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