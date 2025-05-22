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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında sevilen dizi Siyah Kalp yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam edecek. Öte yandan yeni dizi Çift Kişilik Oda ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 22 Mayıs Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:40
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        • 1

          Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorularına yanıt arıyor. 22 Mayıs Perşembe günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bugün Show TV’de Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Now’da ise Çift Kişilik Oda dizisi ekran macerasına başlayacak. İşte 22 Mayıs 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Siyah Kalp

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Siyah Kalp

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:30 Bahar

          04:45 Siyah Kalp

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 Atv Ana Haber

          20:00 Mükemmel Aile

          21:50 Bay ve Bayan Smith

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Kuruluş Osman

          04:00 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          23:15 Arka Sokaklar

          02:00 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Cehennem Melekleri 4

          22:00 Cehennem Melekleri 4

          00:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

          02:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

          04:00 Sefirin Kızı

          05:30 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:45 Hangimiz Sevmedik

          10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

          13:15 Seksenler

          14:30 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 2"

          22:35 Türk Sineması "Kovan"

          00:30 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 2"

          02:35 Teşkilat

          04:55 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:45 En Hamarat Benim

          16:45 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Çift Kişilik Oda

          00:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          02:45 Adım Farah

          04:00 Elkızı

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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