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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 22 Haziran 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listelerini kontrol ediyor. 22 Haziran Pazar günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar, maçlar ve yarışmalar yer alıyor. Bu akşam TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası Real Madrid - Pachua maçı yayınlanacak. Kanal D'de ise yeni program Kuralsız Sokaklar yayın hayatına başlayacak. İşte, kanal kanal 22 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 22.06.2025 - 09:35
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        • 1

          Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film, program, maç ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 22 Haziran 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Özellikle Kuralsız Sokaklar programı ve Real Madrid - Pachua maçı için heyecan dorukta. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 22 Haziran Pazar TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listesi…

        • 2

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:25 Yedi Numara

          06:15 Beni Böyle Sev

          08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

          11:45 Enine Boyuna

          14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

          18:00 Ana Haber

          19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus -Wydad"

          21:00 Kupa Saati

          22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Pachua"

          00:15 Tutunamayanlar

          09:55 Kasaba Doktoru

          01:50 Lingo Türkiye

          02:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 Hercai

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

          11:20 Güven Bana

          14:00 Çakallarla Dans 4

          16:00 Aile Saadeti

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aile Saadeti

          03:00 Aldatmak

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        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Düş Peşine

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20.00 Kuralsız Sokaklar

          21:30 Kuralsız Sokaklar

          23:15 Kuralsız Sokaklar

          00:45 Attila

          02:15 Yargı

          04:30 5N1K

          05:20 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:00 Yavru ile Katip

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Gülen Adam

          15:15 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Avanak Abdi

          21:45 Petrol Kralları

          23:45 Avanak Abdi

          01:30 Petrol Kralları

          03:15 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet

          13:30 Çift Kişilik Oda

          16:45 Yetenek Sizsiniz

          19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet

          00:15 Yetenek Sizsiniz

          02:30 Adım Farah

          04:15 Kefaret

          05:45 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          09:00 Hanım Köylü

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:15 Sahipsizler

          15:45 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

          22:30 Patron Mutlu Son İstiyor

          00:30 Sahipsizler

          03:00 Kaderimin Oyunu

          04:30 Türk Müziği

          05:30 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 İşte Benim Stilim

          20:00 MasterChef Türkiye

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